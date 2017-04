Élőben közvetített műtétre vállalkozna Cintula

Hamarosan ismét műtőasztalra kell feküdnie Cintulának, a Kádár-korszak közkedvelt lemezlovasának, írja a keddi Bors. Keresztes Tibor nemrég családi örökség miatt pereskedett a saját húgával, és egy januári tárgyalás közben annyira felizgatta magát, hogy megállt a szíve.

A helyszínre érkező mentők újraélesztették a 73 éves DJ-t, ám a trauma miatt több verőere is súlyosan károsodott, ezért elkerülhetetlen az újabb operáció, tudta meg a lap. Cintula elmesélte, hogy az érspe­cialista, aki elvállalta az életmentő műtétet, nem ér rá, mert közben kinevezték kórházigazgatónak.

"De gyógyulással kecsegtet, hogy kidolgozott egy új műtéti eljárást, amelynek az a lényege, hogy nemcsak az eret veszi ki a lábamból, hanem a zsírszövetet is. Az újítása olyan érdeklődést keltett, hogy azonnal meghívták Írországba és még számos helyre előadásokat tartani" – mondta Cintula, akit nemrég azzal vádoltak, hogy Kurucz Tibor néven, 1966 és 1969 között, jelentéseket írt az állambiztonságnak, ő azonban tagadta, sőt, baromságnak nevezte a vádakat.

Keresztes Tibor egyébként szeretne minél előbb túlesni a műtéten, és akár arra is vállalkozna, hogy a beavatkozást élőben közvetítsék a neten. "Mondtam a dokinak, hogy vigyen magával, és rajtam mutassa be az új eljárást. Interneten ma már úgyis mindent tudnak közvetíteni, az én műtétemet is élőben láthatná bárki" – mondta Cintula. "Nem félek semmitől, ettől a kis szabdalástól sem. Gond nélkül túl fogom élni, mert még rengeteg dolgom van ezen a világon."