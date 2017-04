A kellemetlen szomszéd a falat is áttöri

Mindenkinek megvan az amerikai sorozatok kicsit kellemetlen szereplője, aki hívatlanul megjelenik a főszereplők körül, valami kalamajkát okoz, aztán úgy, ahogy feltűnt, el is szivárog legalább a következő epizódig. Na, pont egy ilyen fickóról szóló klipet kapott most a Black Bartók, Horváth Viktor rendezésében.

És mint a legtöbb Horváth Viktor-klip, ez is dugig van egzotikus utca-, és házképekkel - ezekről az establishing shotról beszélt egy csomót az Indexnek adott interjújában -, most olyan helyeken készültek, mint New York, Los Angeles, Kairó, Amszterdam, Zandvoort, Oberhausen, és Dubaj.

Egyébként ha valakit érdekel, hogyan néz ki egy klip előkészítése, annak itt ez a szép tervrajz, amit a készítőktől kaptunk:

De a lényeg nyilván nem az utcaképekben van, hanem a főszereplőben, aki furcsa helyzetről helyzetre vándorol egyik szitkom-helyzetből a másikba. Vagyis csak kinyitja az ajtót, és belép egy szobába, de rajta kívül minden egyes helyzetben más az, ami fogadja.

A régi elfeledett sorozat hangulatára még rátesz egy lapáttal, hogy az egész látvány olyan, mintha a képet megette volna egy zárlatos VHS-magnó, Horváthot a számban hallható egyik fura, nyújtott hang inspirálta, hogy a vizuál is nyúzott legyen.

Ahogy a logók is jelzik a klip elején, a videót az Umbrella gyártotta, a kellékeket és a berendezést a Prop Club adta.

A Black Bartók legközelebb április 29-én lép fel a budapesti GMK-ban, itt a koncert Facebook-eventje.