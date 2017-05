Az egyik legsikeresebb mai popzenekart is elhozza idén a Sziget

Az elmúlt években kevés nagyobb slágergyáros akadt a Chainsmokers duónál, amely augusztusban fel fog lépni a Szigeten.

A jobb híján az EDM irányzathoz sorolt The Chainsmokers első slágere a Selfie volt még 2014-ben, azóta pedig egymást követik a duó sikerdalai, így elsősorban a tavalyi Closer, amely mindenütt vezette a listákat, de nagyot szólt a Don't Let Me Down, a Paris vagy a Coldplayjel közös Something Just Like This is.

Hogy aztán Andrew Taggart és Alex Pall műsora élőben tényleg akkora élmény lesz-e, az megint másik kérdés, de jelenleg a Chainsmokers az egyik legnagyobb név a popzenében, és az idén ők is csatlakoznak Macklemore & Ryan Lewis, a Major Lazer és a többiek mellé, akiket már korábban bejelentett a fesztivál.