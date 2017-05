Nemzetközi elismerés a Campus fesztiválnak

Az egyik legkomolyabb európai minősítő szervezet, az EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) a "figyelemreméltó fesztivál" címkét ragasztotta az idén tízéves Campusra, amivel bárhonnan is nézzük, de szintet lépett az eredetileg a város melletti Vekeri-tó kempingjéből induló rendezvény. Az értékelésnél, írja az EFFE, fontos szempont volt, hogy a Campus kulcsszereplő a kelet-magyarországi fiatalok elérésében és minőségi időtöltést biztosít zenei felhozatalával és a fesztivál kísérőprogramjaival. A minősítést egyébként 39 ország 715 rendezvénye kapta meg 2017/18-ra.

A Campus szervezői már eddig is bizonyították, hogy kiemelt fontosságú számukra a különleges kulturális tartalom közvetítése, amit 2014-ben egy Artisjus- díjjal is elismerték, ehhez jön most az európai szervezet minősítése. A Campus ezzel

a magas művészi minőséget képviselő, lokális, nemzeti és nemzetközi szinten is szignifikáns hatással bíró fesztiválok

sorába léphetett.

Az idei, 10. Campus-fesztiválon fellép majd a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató nyolc résztvevője, a The Prodigy, a Lukas Graham, a berlini DJ-producer Alle Farben, a Nod One’s Head, a retrófanatikusoknak meg a 2 Unlimited. A fesztivált a debreceni Nagyerdei Stadionban és környékén rendezik július 19-től 23-ig.