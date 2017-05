Bruno Mars koncertjén is szigorúbb lesz a biztonsági ellenőrzés

Már 2015 óta komolyabban vizsgálják a vendégeket, de a Budapest Aréna a manchesteri terrortámadás után még jobban odafigyel a csomagokra.

A Papp László Budapest Sportaréna már 2015 novemberében bevezette a szigorított beléptetést: azóta vizsgálják át a vendégek ruháit és csomagjait a főbejárat előtti területen, a nagyobb táskákat és a házirend szerint tiltott tárgyakat pedig azóta az épületen kívüli csomagmegőrzőben kell elhelyezni.

A manchesteri terrortámadás után – amely szintén egy koncerthelyszínen történt – az Aréna közölte: a legközelebbi eseményektől kezdve – azaz például a május 30-i Bruno Mars-koncerten is – tovább szigorítják az átvizsgálásokat.

„Egyes esetekben kézi szkenner alkalmazására is számítani lehet, illetve a metró vagy a parkolóház felől érkező vendégek csomagjait biztonsági személyzetünk már a főbejárattól távolabb eső területeken is ellenőrizhetik. A hatóságokkal egyeztetve, az Aréna biztonsági személyzetének munkáját a környéken civil ruhás rendőrök és polgárőrök is segítik. Természetesen biztonsági személyzetünk a koncert teljes időtartama alatt, és azt követően is járőrözik az Aréna épületén belül, a parkolóházban, illetve az épület előtti területen” – írták közleményükben.

Az Aréna egyébként úgy látja, a vendégek pozitívan fogadták az óvintézkedéseket, de azért újra figyelmeztetnek: a szigorú biztonsági ellenőrzés időbe kerül, hogy érdemes hamar elindulni a koncertekre.