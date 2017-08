Törli a Spotify a náci zenekarokat

Fehér felsőbbrendűséget hirdető zenekarok tűntek el Spotifyról, számolt be a cég közleményéről a Billboard. A szóban forgó együttesekről már 3 évvel ezelőtt jelezték, hogy problémásak, viszont az azóta eltelt időben sokáig nem történt semmi. A napokban a Digital Music News nevű oldal közölt egy összeállítást "Most találtam 37 fehér felsőbbrendűségről éneklő zenekart Spotify-on" (I Just Found 37 White Supremacist Hate Bands on Spotify), ami a napokban, Charlottesville-ben lezajlott események után kerül újra előtérbe.

Mivel az alt-right és a fehér felsőbbrendűséget hirdető szervezetekkel kapcsolatos hírek dominálják az amerikai híreket, így nem lehetett tovább halogatni a lépést.

A közleményből nem derül ki pontosan, hogy hány együttest töröltek a Spotify adatbázisából. Azt viszont elmondták, hogy bár számtalan különböző forrásból kerülnek hozzájuk a zenék, mégis elsősorban az ő felelősségük, hogy a problémás tartalmakat kiszűrjék. Ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy a mások ellen uszító dalok elérhetetlenek legyenek, olvasható a közleményben.

A Digital News Music szerint nem végeztek elég alapos munkát a Spotify-nál, mert a listájukon szereplő zenekarok egy része továbbra is elérhető az oldalon keresztül.

A téma azért is bonyolult, mert el kell dönteniük, hogy hol ér véget a szólásszabadság és néhány rosszul meghozott döntésnek később komolyabb következményei is lehetnek.