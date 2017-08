Szerdán indulnak a nyár utolsó fesztiváljai

A Bastille, John Newman, az Icona Pop és Parov Stelar a Strand fesztiválon, Naughty Boy és az Enter Shikari a SZIN-en lép majd fel, az elmaradhatatlan hazai sztárok mellett.

Fotó: nagyonbalaton.hu

Mindkét fesztivál augusztus 23-án, szerdán indul és szombatig tart, csak az egyik vízparton, Zamárdiban, a másik pedig Szegeden. Az előbbin nagyobb a felhozatal külföldi előadókból - a fent említetteken kívül fellép még a You Me At Six, RedFoo az LMFAO-ból, Alan Walker és Wilkinson, a SZIN-en pedig ott lesz még a román sztárénekesnő, Inna, az észt NOËP, valamint Shantel & Bucovina Club Orkestar- és Boban Markovic-koncertek is színesítik a palettát.

A magyarok közül mindkét fesztiválon ott lesz a Halott Pénz-Wellhello és a többiek fémjelezte krém, a SZIN-en ez még kiegészül a Tankcsapdával is. A Strand teljes kínálata itt, a SZIN-é pedig itt látható.