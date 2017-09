Kimondták ránk az átkot

Az Apey & the Pea egy fiatal, feltörekvő metálzenekar, szeptember 11-én jelenik meg a harmadik lemezük. A korábbi albumok is egy-egy téma köré épültek, három éve jelent meg a Hellish, most jön a folytatás, a latinul átkot jelentő HEX - amit premier előtt meg lehet hallgatni itt a Stenken.

"Tavaly nyáron kezdtünk el ezen a lemezen komolyabban dolgozni, amit "HEX" névre kereszteltünk. Innen jött a koncepció ötlete, hogy ha már az előző albummal eljutottunk cerberusig a pokol kapujához, akkor igazán kár lenne nem kinyitni azt. Tíz próbatételen át vonszol minket a pokol hét hercege egészen a purgatóriumig mélyéig. A kezdetek óta a hideg is kiráz tőle, és nem-hívőként néha azért elmélázom rajta, hogy talán olyan energiákkal játszom, amik ha esetleg valóban léteznek, akkor elég nagy szarban vagyok.” - írja a sajtóanyagban Áron András ‘Apey', a zenekar énekes-dalszerző frontembere.

A lemezt már a megjelenés előtt itt a Stenken meg lehet hallgatni, íme:

A lemezbemutató szeptember 30-án lesz A38-on, a vendég a Stubborn zenekar.