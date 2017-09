Laza ugrálás, bomba jó hangulat

A félig japán származású, egyébként a Music FM lemezlovasaként is tevékenykedő, hip-op/r&b/trap/mombahton stílusokban utazó DJ Nara megcsinálta első számához az első videóklipjét is, amiben rajta kívül még feltűnik egy csomó ismert arc, például Columbo (Irie Maffia, Brains), Zeek, és MC Kemon (szintén Irie Maffia) is.

„Már maga a dal készítésekor fontos volt számomra, hogy olyan művészekkel dolgozzak, akiket valóban szeretek és ismerek már ezer éve” – mondta el Nara, és ez meg is látszik a Mash Up The Dance klipjén, mert olyan, mintha összejött volna egy baráti társaság, és ugráltak volna egy jót a kamerának, miközben néha lányok integetnek egy autóból.

„Nagyon örülök, hogy Mikivel dolgozhattam együtt, zseniális figura, a kedvenc hazai kliprendezőm” – mondta el DJ Nara. Miki munkásságát mi is követjük még, 2015-ben csináltunk is vele interjút, tempóban azóta sem állt le.