Tévedésből punkzene került Beyoncé lemezeire

Szegény Beyoncé most biztos fogja a fejét, csúnyán elszúrták ugyanis Lemonade című, tavaly tavasszal megjelent albumának nyomását. A Pitchfork szerint a citromsárga színű vinil A oldalára egy kanadai punkzenekar, a Zex idei lemezének első fele került rá.

A hibát a popdíva kiadója, a Columbia is megerősítette, közleményükben emberi mulasztással magyarázzák a félrenyomást, és hangsúlyozzák, hogy sem az énekesnő, sem a punkzenekar nem felelős a hibáért.

Aki bevásárolt az európai nyomásból, azt hamarosan kárpótolni fogják, és egy új, immár jó példányt is kapni fognak a lemezből. Nemrég Gordi bemutatkozó albumára kerültek a Queens Of The Stone Age idei, Villains című lemezének dalai, 2015-ben pedig egy baltimore-i shoegaze-zenekar, a Wildhoney számai landoltak Lana Del Rey 2012-es, Born To Die című albumán.

Ez az élmény fogadta azokat, akik bevásároltak a Beyoncé-albumból:

A tavaly megjelent Lemonade egyébként egy tök klassz lemez. "Valahogy így kell 2016-ban a szó legklasszikusabb értelmében popzenét csinálni" – írtuk kritikánkban, miután kijött az album. A Zex második nagylemeze, az Uphill Battle, júniusban jelent meg, itt meg lehet hallgatni az egész anyagot, ez pedig egy klip a zenekartól az album nyitódalához: