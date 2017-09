Björk már megint mit művelt, te jó ég

Justice: Pleasure (18+)

rendezte: Alexandre Courtès

Megy rendesen az artisztikus hupákolás a Justice új klipjében (figyelem, többek között fedetlen keblek!), aztán a Pleasure klipje átmegy valami másba, amitől az embernek eszébe juthat David Cronenberg vagy a 2001: Űrodüsszeia, csak persze szexváltozatban. Értelme nincs sok, de kétségtelenül szép.

Björk: The Gate

rendezte: Andrew Tomas Huang

Októberben jön az Utopia, Björk sokadik albuma, én bevallom őszintén, a 2007-es Voltánál kicsekkoltam (ha valakinek nincsen meg cím alapján: ebben énekel Anohni, miközben hajókürtökkel tülkölnek), és a The Gate alapján nem biztos, hogy vissza fogok szállni a Björk-kisvasútra. De a klip az megint valami érdekes és furcsa és pszichedelikus, bár kicsit földhözragadt információ, hogy az énekesnő ruháját 900 munkaórán át varrták a Guccinál. Azt sajnos nem mondták meg, mennyi idő volt meganimálni a szereplőket, pedig arra is kíváncsi lennék.

Perfume Genius: Wreath

Mike Hadreas, azaz Perfume Genius rajongói a világ minden pontjáról beküldték neki, ahogy a Wreathre táncolnak, és ebből állt össze a hivatalos klip, ami pontosan olyan, mint a leírás alapján: Perfume Genius rajongók táncolnak Brightontól Choluláig, és ettől olyan érzése van az embernek, hogy mennyi furcsa ember hallgatja Hadreas zenéjét, és mennyire jó lehet látni ezt a sok furcsa embert, talán így bebizonyítva, hogy nincsenek egyedül. Feltűnik egyébként a !!! énekese, Nic Offer is egy rövid snittre.

Shamir: 90s Kids

rendezte: James Thomas Marsh

Shamir 2015-ös, Ratchet című albuma ezek szerint egy fals bemutatkozás volt a fiatal sráctól, az ottani döngetős elektrót szinte teljesen maga mögött hagyta, és először kiadott ingyen és szinte titokban idén egy gitáros-akusztikus lemezt, majd novemberben érkezik a hivatalos második lemeze, amiről a 90s Kids az első szám. Aminek a klipje kicsit fárasztó - mémekre tátog rá a szájával egy Windows 95 felületen -, de van benne elég nosztalgiafaktor, hogy végig lehessen nézni.

King Gizzard & The Lizard Wizard: Countdown

rendezte: Jason Galea

Már idei harmadik lemezét adja ki a King Gizzard & The Lizard Wizard, és mint a zenekar, az új számuknak a klipje sem képes a seggén maradni. Jason Galea bájosan régimódi animációja folyamatosan változik, alakul, formák folynak át más formákba, én el tudom képzelni, hogy egy King Gizzard-koncerten ez megy a háttérben.

Carly Rae Jepsen: Cut To The Feeling

rendezte: Gia Coppola

Mindig van abban valami erőltetett, amikor azt próbálják kliprendezők megmutatni, hogy a videójuk tárgya és alanya igazából egy cuki, megközelíthető, közvetlen személy, aki csak eljátssza, hogy nagy sztár. Jepsen új klipjében is ez megy, de van valami bizarr benne: rossz a felvételek minősége, valami miatt túl sokáig mutatnak egy Lavazza-kávéfőzőt, és folyamatosan megy egy számláló a kép jobb alsó sarkában. Aztán amikor vége a számlálónak, akkor elindul az igazi klip, ami azért annyira nem érdekes. De az odáig vezető képsorok igen, meg azért be kell vallani, hogy a szám is elég jó.