Meghalt a soul énekes Charles Bradley

Szombat este, a rákkal való egyéves küzdelem után 68 évesen meghalt Charles Bradley, amerikai soul énekes – írja a Pitchfork.

A férfi gyomrában tavaly találtak rákos daganatot, ami miatt több koncertjét is le kellett mondania, de ekkor még azt mondta, ezt is le fogja gyűrni, csakúgy mint sok más akadályt az életében. A kezeléseket követően azonban a betegség visszatért és a májára is átterjedt, ez okozta végül az énekes halálát.

Bradley élete meglehetősen kalandos volt. Szegénységben nőtt fel, de a zene gyerekkorától fogva közel állt hozzá. Nagy példaképe volt a világhírű James Brown, lényegében első zenekarát is ennek köszönhette, a vietnami háború miatt azonban azzal a formációval nem tudott kibontakozni.

Azután is fellépett kisebb zenekarokkal és 20 éven át alkalmi munkákból tartotta el magát, 2011-ben pedig profi karrierje is beindult, mikor a Daptone Records kiadta az első albumát. Azt követően még két másik albuma jelent meg, éppen a harmadik, Changes cíművel turnézott, mikor fény derült a betegségére.

Az igazságról énekelek, beleadom a szívemet és a lelkemet. Ha énekelni akarsz, énekelj szívből és a világ meg fog hallani.

– mondta az énekes korábban egy, a Pitchforknak adott interjúban.