Bájos retróvideót kapott a hajmetálkorszak legnagyobb slágere

30 éve jelent meg a Whitesnake 1987 című albuma, rajta két (na jó, négy) olyan slágerrel, melyek tulajdonképpen megcsinálták a Deep Purple utódzenekar és énekese, David Coverdale karrierjét. Nem mintha addig nem lett volna ismert a Whitesnake, de kb. úgy, mint a Metallica a fekete lemez előtt, azaz a rajongók és a műfaj kedvelői ismerték őket, de a nagyközönségnek nem sokat mondott a nevük. Aztán jött a Here I Go Again és az Is This Love (meg a Give Me All Your Loving és a Still of The Night) és a nyolcvanas évek végén az a diszkó, ahol nem szólaltak meg esténként legalább kétszer, az nem számított menőnek. A Here I Go Again sikeréhez a videóklip is sokat hozzátett, ebben cigánykerekezett ugyanis két Jaguáron a hálóinges Tawny Kitaen, Coverdale akkori csaja.

A fenti, pozőrködéstől sem mentes videó mostantól a múlté, a Whitesnake kiadott egy újabb verziót, amiben Kitaen már nem szerepel (nem Coverdale csaja már rég), vannak benne viszont retró koncertfelvételek és kulisszák mögötti intim pillanatok, csibészes mosolyok villannak az oroszlánysörények alól, Vivian Campbell pettyes Kramer gitárja láttán meg elmorzsoltam egy őszinte könnycseppet is.

Az apropó egyébként az, hogy a zenekar újra kiadja az 1987-et mindenféle verzióban, lesz két CD-s, sima kiadás, két lemezes extra, és 4 CD-s/DVD-s hiperszuper, gyűjtők álma változat is, utóbbihoz egy 80 oldalas fotókönyv is jár, és csak 34 fontba kerül. Itt bővebben is lehet olvasni ezekről.