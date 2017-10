Megállt Tom Petty szíve, intenzíven ápolják

Ottani idő szerint vasárnap reggel kórházba került Tom Petty amerikai zenész, miután megállt a szíve, írja a TMZ.

A TMZ úgy tudja, hogy mentősök mentek a zenész házához, onnan pedig azonnal vitték a ULCA Santa Monica kórházba, ahol lélegeztetőgépre rakták. A 66 éves zenész kritikus állapotban van.

A zenész a Tom Petty And The Heartbreakers nevű zenekarával lett ismert az Egyesült Államokban, de az egész világ inkább a szólódalairól ismeri, az 1989-es Full Moon Fever című albumán olyan slágerek jelentek meg, mint a Free Fallin' vagy a Runnin' Down A Dream.

Petty most fejezett be egy hosszú turnét, utoljára előző hét hétfőjén lépett fel Los Angelesben.