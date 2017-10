89 éves korában meghalt Fats Domino, az ötvenes és hatvanas évek popzenéjének egyik ikonikus alakja, írja a BBC. Az amerikai énekes, zongorista és dalszerző természetes halált halt, szülővárosában, New Orleansban hunyt el kedd hajnalban. Halálát lánya jelentette be az egyik helyi tévéadónak.

Antoine Domino Jr. az egyik legelső olyan rhythm and blues előadó volt, akit már a fehér közönség is a szívébe zárt. Dalai (pl. az Ain't That A Shame, a The Fat Man, a Whole Lotta Lovin és a Blueberry Hill) nagyban meghatározták a hatvanas és a hetvenes évek zenéjét.

Domino a szülei nyolcadik és egyben legkisebb gyermekeként született New Orleansban, apja ismert hegedűművész volt, zongorázni pedig az egyik sógorától, Harrison Verrett jazzgitárostól tanult. Becenevét Bill Diamondtól kapta, akinek tizenévesként a Solid Senders nevű zenekarában játszott, és akit Domino játéka két másik remek zongoristára, Fats Wallerre és Fats Pichonra emlékeztetett.

14 éves korában hagyta ott az iskolát, hogy nappal egy gyárban dolgozzon, esténként pedig helyi bárokban léphessen fel. Pályafutása alatt több mint 65 millió lemezt adott el, első, The Fat Man című kislemezét többen a legelső rock and roll kiadványnak tartják, Domino zenéje pedig olyan előadókra volt hatással, mint Elvis Presley, a Beatles vagy Richard Hell.

A legendás zenész egyike volt azoknak, akiket 1986 januárjában elsőként iktattak be a Rock and Roll Hall of Fame-be, olyan nevekkel együtt, mint Elvis Presley, James Brown, Little Richard, Ray Charles, Chuck Berry, Sam Cooke, az Everly Brothers, Buddy Holly és Jerry Lee Lewis. Életéről nemrég dokumentumfilm készült Fats Domino and the Birth of Rock 'n' Roll címmel.

Haláláról eddig olyan hírességek emlékeztek meg, mint Samuel L. Jackson, KT Tunstall és Harry Connick Jr.