Berlin, te szürke és hideg

Áprilisban jelentette meg a hetedik, nemes egyszerűséggel New névre keresztelt albumát az Amber Smith. Az anyag első klipje a Cape című dalhoz forgott, ezúttal pedig a Straight to Video című szám kapott klipet, amelyet Bátori „Jim” Gábor jegyez.

A dalban az EZ Basic, az Evil Men Have No Songs és a Models Can’t Fuck nevű projektjeiről egyaránt ismert Szarvas Árpád vendégénekel, aki a számhoz készült videóban is feltűnik a frontember, Poniklo Imre mellett. A Berlinben forgott klipet az Indexen lehet először látni.

"Amikor februárban kiugrottam Berlinbe, és a varost járva hallgattam az akkor meg megjelenés előtt álló lemez dalait, valahogy úgy ereztem, a szürke berlini utcák tökéletesen passzolnak feelingben ehhez a számhoz, úgyhogy szeptemberben kiugrottunk egy napra, és az eredményt látva szerintem Jim nagyon elkapta a hangulatot, ami a fejemben volt" – mondta Poniklo a kész munkáról.

Szarvas Árpád szintén mesélt a videóról: "Szokatlanul hideg és szürke napon zajlott a jeleneteim forgatása, ami tökéletesen passzolt a dal hangulatához és képi világához. Imrével egyébként régóta ismerjük egymást, szóba került néhányszor egy lehetséges együttműködés, örülök, hogy ez egy hamisítatlan Amber Smith- dalban jött létre."

Az Amber Smith legközelebb november 30-án, csütörtökön, játszik a Robotban, ahol az előzenekaruk a Twentees lesz majd. A Szarvas Árpád, Jónás Vera és Szekeres András közreműködésével készült albumot például a zenekar Bandcamp-oldalán is meg lehet hallgatni.