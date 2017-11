Az én szívemben Playmobil-figurák zenélnek

A Dessert For Dinosaurs egy igazán furcsa szerzet: a zenekart eredetileg a fiktív előadók fiktív lemezborítóit megálmodó Wannabe Records álmodta meg, majd az akkor még nemlétező zenekart később Ködöböcz Gábor (Destroy The Plastic Chairs) és Sallai László (Felső Tízezer, The Somersault Boy, Szabó Benedek és a Galaxisok stb.) egy albummal keltette életre. A legelső klipjük a Budapesti Metropolitan Egyetem szeptemberi, Animascope nevű animációs seregszemléjén debütált, online pedig a Stenken látható először.

A DFD videója az animációszakos Büki Dániel diplomamunkájaként valósult meg, aki a Red Hot Chili Peppers Californication és a Röyksopp Remind Me című videóival pörgött rá az animációs videoklipekre, majd hamarosan a Damon Albarn és Jamie Hewlett által életre keltett Gorillaz-univerzumra, később pedig a Dessert For Dinosaurs dalaira is azonnal ráharapott.

A klip a tavaly nyáron megjelent, Please Don't Stop Playing With Me névre keresztelt album nyitó- és címadó dalához készült. A számról Sallai Laci ezt mesélte a Stenknek: "A dal pont abban az időszakban született, amikor

mindkettőnknek elég gatyán állt a magánéletünk.

Ennek a melankóliája szerintem benne is van a számban. A dalokat úgy írtuk, hogy a címek előre meg voltak adva, és 2015-ben egy téli délután egy rövid címmeditáció után egyszerre beugrott ez a primitív gitárriff és ez a melankolikus refrén. Kb. 20 perc múlva annyira késznek nyilvánítottam a számot, hogy még aznap felvettem a zenét, szövegem viszont nem volt rá."

Sallai ezután átküldte a dalt a szerzőtársának, aki aztán az előre megadott számcím alapján szöveget rittyentett hozzá. "Ahogyan a lemez többi szövegét, ezt is Gabó írta, amit az élet ihletett és szerintem nagyon jól passzol a dal hangulatához. Mindez azt is megelőlegezte, hogy a lemez többi számán az ilyen jellegű szerzőpárosság jól fog működni, ami számomra azért is volt érdekes, mert így még sosem írtam dalokat, ahogyan úgy sem, hogy előre megadott címekkel kellett dolgozni."

Mikor a rendező felvázolta a klip koncepcióját, Ködöböcz Gábornak azonnal Michel Gondry világa ugrott be róla. "Dani megkeresésének irtóra megörültem, mert a DFD dalai eleve a játékos vizualitásra épülnek, és szinte mindegyik számcím (a Wannabe Recordsos Rumi Zsófi telitalálatos ötletei) videóért kiált. Ez volt életem első klipforgatása, és kiválóan éreztem magam. Izgalmas volt látni a végeredményt is, az viszont biztos, hogy Lacival nem tévesztettünk pályát, mert mindketten rettenetes színészek lennénk" – mondta.

A videó egyik érdekessége, hogy a jelenetek egyike ugyanabban a lemezboltban forgott, ahol a Testről és lélekről egyik jelenete is – amelyikben a női főszereplő megismeri Laura Marling What He Wrote című dalát. "Amikor helyszíneket kerestünk, elmentünk megnézni a Musiclandet, tökre tetszett, úgyhogy felhívtam őket, hogy egyeztessünk, beszéljünk személyesen. A sztorihoz hozzátartozik, hogy az első bejárás és a találkozás között néztem meg Enyedi Ildikó új filmjét, a Testről és lélekrőlt. Amikor másodszor lementünk, akkor néztem, hogy hé, ez a pult tök ismerős valahonnan!" – idézte fel a klipet jegyző Büki Dániel.

A Dessert For Dinosaurs legelső albumát a zenekar Bandcamp-oldalán lehet meghallgatni.