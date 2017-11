Potom pénzért jönnek házhoz az új kedvencek

Másodszorra rendezik meg a Budapest Showcase Hubot, az ország egyetlen nemzetközi könnyűzenei showcase fesztiválját. A rendezvény nappal zeneipari panelbeszélgetésekkel és neves külföldi szakértők előadásaival melegít be az esti koncertekre, melyek során az ország és a kelet-európai térség legizgalmasabb feltörekvő zenekarai között lehet barangolni.

Szó szerint, ugyanis a BUSH a nagyközönség számára tulajdonképpen egy klubfesztivál, vagyis több pesti koncerthelyszínen párhuzamosan futnak a koncertek (tavalyi beszámolónk). Idén a Kuplung, a Robot és az Instant ad otthont a programoknak, az első napon a nyitóbuli pedig az Akváriumban lesz.

Napi 2500 forintért összesen 33 zenekart lehet megnézni a három nap alatt.

Mi most összeszedtük azokat a produkciókat, akiket meleg szívvel ajánlunk, mindezt úgy, hogy végigjárható legyen, azaz hogy ne ütközzön egyik se a másikkal.

Nyitóbuli - Ivan & the Parazol, NOËP, Kamp! @ 11.15. Akvárium

Az első nap így egyben tökéletes, a magyar Ivan & the Parazolt talán már nem kell bemutatni senkinek, előttük a Noep melegíti be a színpadot a hideg, Chet Fakerre (elnézést, Nick Murphy-re) emlékeztető szintipopjával. Az estét a lengyel Kamp! zárja, akik otthonukban már évek óta hatalmas népszerűségnek örvendenek, és már a nemzetközi áttörés is a küszöbön van - néhányan egyenesen őket nevezik országuk legfontosabb zenei exportcikkének.

Polifauna @ 11.16. 20:40 Kuplung

Az észt zenakar puha dreampopját a visszhangos gitárok és a retró analógszintik összefolyása határozza meg, énekkel együtt pedig akár még Mac Demarco is eszünkbe juthatna róla. Jelenleg az utolsó simításokat végzik a bemutatkozó albumukon, mellyel idén nemzetközi turnéra indulnak majd.

Mustelide @ 11.16. 22:00 Robot

Fehéroroszország elektronikus zenei hercegnője - ahogy a helyi sajtó hívja - dalszerző, producer, aki a zenéjét maga rakja össze otthoni stúdiójában, analóg szintikkel, ‘80-as éveket idéző dobgéppekkel és mindenféle hangmintákkal. A produkció pikantériáját az orosz dalszövegek adják, azonban ez egyáltalán nem szab határt az énekesnőnek, aki fellépett már számtalan fesztiválon és rendszeresen hívják a tengerentúlra is zenélni.

Dope Calypso @ 11.16. 23:00 Robot

Ebben a felsorolásban az egyetlen hazai zenekar a két éve a Stenk Dalversenyén diadalmaskodó Dope Calypso lett, akik tartják az évi egy lemezes tempójukat, legújabb albumuk épp a napokban jelenik majd meg, melyről biztos játszanak majd sok új dalt is a koncerten.

WET RED @ 11.16. 00:00 Robot

A két éve alakult orosz formáció kilóméterekről felismerhető az extravagáns énekesnőjük révén, akit az orosz divatszíntér is a szívébe zárt már. A zeneileg a szintipop és glam-rock közötti széles skálán bátran fel-alá csúszkáló zenekar adott már őrületes showt privát házibulikban és a világ számos fesztiválján is. Érdemes végigpörgetni a YouTube csatornájukat, mert van egy csomó klipjük, és mindegyik egy nagyon sajátos világba kalauzolja a nézőt.

Panivalkova @ 11.17. 20:40 Kuplung

Az ukrán trió 2013 óta aktív, klasszikus értelemben vett igényes popzenét csinálnak keverve népi és más különleges hangszerekkel, érdekes megoldásokkal. Magukról azt mondják, hogy “érzéki minimalizmus”, és a tudatosság nem csak a zenéjükben, de a színpadi jelenlétükben is meglátszik.

Tolstoys @ 11.17. 21:40 Kuplung

A pozsonyi Tolstoys 2016-ban alakult, de idén már felléptek Szlovákia legnagyobb fesztiválján, a Pohodán is. A dreampop formációban dob és basszus mellett zongora és hegedű teljesíti ki az énekes/dalszerző, Ela Tolstova elképzeléseit. A lenti klip az első előfutára volt bemutatkozó albumuknak, ami októberben jelent meg.

Helen @ 11.17. 22:20 Instant

Romániáról se mindenkinek a kurrens electro-pop jut eszébe, de Helen épp ezen készül változtatni. Hangzásra és karrierútra Sia jut eszembe róla, hiszen az érzelmes, ritmuscentrikus szólóprojektjének színrelépése előtt más, ismert előadóknak írt slágereket otthonában.

Lazer Viking @ 11.17. 23:00 Robot

A cseh Lazer Viking három év alatt harmadik lemezét adja ki idén, melyen ígérete szerint megpróbál boldogságot és örömet találni a kortárs popzene legelcsépeltebb témáiban: a magányban és a szomorúságban. Míg korábban volt, hogy csak egy abletonnal és egy gitárossal lépett fel, a BUSH-ra már egy teljes zenekarral érkezik, és reméljük, hogy az alábbi klipből is azonnal arcbakiáltó perszónájának ez csak egy szilárdabb alapot ad majd.