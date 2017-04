Három feminista nő egy hatalmas művaginával tiltakozott a nők munkahelyi diszkriminációja ellen Sevillában. Azonban nem közszeméremsértés vagy valami hasonló okból kell felelniük a tetteikért, hanem mert a bíróság vallási gyűlöletbűnnek ítélte a művaginát.

Konkrétan nem a vagina kidolgozásával (az elég élethűre sikerült) vagy meglétével volt probléma, hanem azzal, hogy "Szűz Mária stílusban" hordozták egy alapzaton.

Az eset még 2014 május elsején történt és a bíróság először a nőknek adott igazat. A Keresztény Ügyvédek Szövetsége azonban fellebbezett, és másodjára a javukra ítéltek, így most egy sevillai képviselő elé viszik az ügyet. Ha a nőket bűnösnek találják, akár 18 hónap börtönbüntetést is kaphatnak. (via)