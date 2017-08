Idén is lesz Színházak Éjszakája - ezúttal szeptember 16-án -, amit elég menő módon harangoznak be a szervezők: a The Biebers írt egy kétértelmű számot arról, hogyan tolják ki az éjszakát hajnalig, ami a nyilvánvalón kívül szólhat akár arról is, hogy milyen jó is az éjszakát különféle színházak kulisszái mögött tölteni.

És a számhoz még egy minden tekintetben az utóbbi olvasatot erősítő klipet is rendeztek egy csomó tehetséges és fiatal színésznő - Lovas Rozi, Borbély Alexandra, Trokán Nóra, Görgényi Fruzsina, Kopek Janka és Eke Angéla - játszik benne, a hátteret meg a budapesti éjszaka és a színházak jelentik. Erről van szó: