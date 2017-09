Egy genfi aukción egy 20. századi kínai vázát, amelynek a becsült értéke 500 és 800 frank között volt (ez átszámolva 130-210 ezer forint), de egy amatőr műgyűjtő

5 millió frankért, azaz 1,34 milliárd forintért vitt el.

Ami az illetékkel együtt 1,58 milliárd forintjába fog kerülni.

Ráadásul egy figyelmetlenség miatt: az aukciós tárgyakat bemutató katalógusban jelezték, hogy a váza az előző században készült, de azt is kiemelték, hogy van rajta egy ismeretlen eredetű 18. századi motívum is. Ez a mondat akadhatott be két szövegértésből nem túl erős műgyűjtőnek is, akik addig licitáltak egymásra, ameddig az egekbe nem emelték a 300 évesnek gondolt váza árát. (Telegraph)