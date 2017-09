Magához ment férjhez, illetőleg magát vette feleségül Laura Mesi negyvenéves fitneszoktató. Az esküvőn minden volt, ami egy igazi lagzihoz kell: emeletes torta, hetven vendég, szép esküvői ruha, csak éppen a másik házasodó fél hiánya lehetett szokatlan.

Az esküvőnek nincs jogi következménye, jegyzi meg a BBC, mindazonáltal egyre jellemzőbb trend a "szologámia". Maga Mesi azt mondta: miután véget ért egy 12 éves kapcsolata, megfogadta, hogyha 40 éves koráig nem találja meg a lelki társát, akkor hozzámegy saját magához.

Ezt a fenyegetését váltotta most be, hozzátéve, hogy nem zárja ki annak lehetőségét, hogy egyszer még találkozik egy neki való férfival, de nem ettől függ a boldogsága. Ezzel ő az első olasz nő, aki saját magával házasodott meg, de a világon egyébként már 1993-ban sor került az első egyszemélyes esküvőre. Azóta a jelenséggel többen is foglalkoztak, így a Szex és New York vagy a Glee című sorozatok, vagy a fenti dalban a Sparks.