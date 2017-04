Orbán után Borkait is kiosztotta a mesteredző

A hazai sportéletből eddig egyedüliként Kovács Tamás bírálta nyíltan Orbán Viktor miniszterelnök politikáját. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi sportigazgatója, vagyis az akkori elnök, Schmitt Pál közvetlen munkatársa nyílt levélben kritizálta erősen a kialakuló rendszert. Orbán megsokszorozta a sport támogatását 2010-től, ezért a benne szereplők általában elégedettek, vagy nem beszélnek.

„Engem lepett meg a legjobban, hogy szavaimra futárral küldött levelet miniszterelnök úr, amit ezúton is köszönök, de természetesen nem küldöm vissza a kérdőívet, a sűrűsödő problémákat ennyivel egyébként sem lehet elintézni” - mondta az Indexnek Kovács, akinek édesapja a hatszoros olimpiai bajnok kardvívó Kovács Pál.

Hogy levelet ír az olimpiai bronzérmes Kovács, nem ritkaság, mert megtette ezt már Gyurcsány Ferencnek is, aki kétmilliárdot vont ki az athéni olimpia után a sportból, ami akkor hatalmas összegnek számított. 2011-ben Orbánnak még vívókapitányként írt levelet, egyszer sem kapott rá választ, ezért most sem reménykedett ebben.

„Szeretném már lezárni ezt a dolgot, mert a Facebook bejegyzésem alatti hozzászólások ragyogóan tükrözik ennek az országnak a mentális állapotát, mennyire jól sikerült az emberek megosztása.”

Abban egyetértett, hogy Orbánnak továbbra is fontos marad a sport, és mintegy ezt igazolja, hogy a tudományos szereplőkkel ellentétben neki válaszolt.

Kovács hétfőn a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) rendkívüli közgyűlésén járt. Május másodikán lesz a tisztújítás, előtte azért kellett összehívni a tagságot, mert nem volt rendben az alapszabály.

Erre a közgyűlésre csak úgy jutott el, hogy írt egy dörgedelmes levelet a MOB vezetőinek, hogy szabály szerint, neki mint a MOB-érdemérem tulajdonosának ott a helye a mindenkori közgyűlésen, amire korábban elmulasztották meghívni. Úgy véli, Szabó Bence korábbi főtitkár személyes ellenszenve miatt nem hívta meg, noha az alapszabály egyértelműen fogalmaz.

„Meg is hívtak most, és elszomorított, amit láttam. Kevés sportoló volt ott, a 200 fős tagság fele volt csak. Előkészítetlen volt az egész, akik ott voltak, nem igazán tudták, miről van szó. Hatan reagáltak a jövő legfontosabb kérdéseire, hárman szóltak hozzá. 1982 óta jártam már néhány MOB-közgyűlésen, és nem hiszem, hogy én változtam meg. Régebben mindent felülíró, megkérdőjelezhetetlen szakmaiság volt, ennek most a nyomát sem lehetett felfedezni.”

2011-ig sportigazgató Kovács úgy tartja, hogy ez a szervezet nem újulhat meg azokkal, akikkel szakmailag és morálisan leépítették.

A riói olimpiáig a MOB öt éven át vezető szerepet töltött be a magyar sportéletben, lényegében a parlamentje volt. Novemberben a területet stratégiai ágazatként kezelő kormány lefokozta a MOB-ot a sporttörvény módosításával, mert nem volt elégedett a teljesítményével.

Borkai Zsolt kihívója most az elnöki posztra az olimpia után két hónappal menesztett főtitkár, Szabó Bence.

„Ez a legdöbbenetesebb, ami csak lehet. Ők ketten, akik a mélyrepülésben a legfontosabb szerepet játszották, folytatni akarják. Csak nem teszik fel a kérdést maguknak, mégis, mit akarnak folytatni? Miközben még az olimpiai értékelést sem látta a tagság. Alázat nélkül nem lehet vezetni. Bence sok pénzzel, milliós végkielégítéssel távozott, és most visszajönne? A hétfői közgyűlésen közönyt is tapasztaltam, furcsa, hogy nekem kell felrázni a tagokat. Négyszemközt, a folyosón mindenki bátor, bent a teremben, a szavazáskor már nem. A politikai tartalmú levelem is azt a célt szolgálta, hogy merjünk már beszélni! A MOB ügyeiben is ez a meglátásom. Ébresztő, MOB-tagság. A közöny nem vezet sehová, ennek a szervezetnek volt patinája, aminek a visszaállítása nem reménytelen, de a régi, megkopott gárdával erre semmi esély.”

Borkai és Szabó mellett Kulcsár Krisztián a harmadik jelölt az elnökségre, Kovács benne látja a képességet és a tudást is a fejlődésre. nagy vállalatokat vezetett, a nemzetközi diplomáciában is van jártassága. A Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) igazgatójának lenni komoly rang.

Kovács 2008-ban emlékezetes és sokszor idézett nyilatkozatot tett a pekingi olimpián, amikor utazási irodának nevezte a bizottságot. Most is hasonló érzése van, de még lehet ennél rosszabb is.

„Csak egy új kezdettel lehet visszaszerezni a jogosan elvett jogok egy részét. Harcolni ezért kizárólag jó és hasznos, alázatos munkával lehet, és akkor elgondolkodhat a kormányzat. Egy új kezdetre Kulcsár Krisztián alkalmas, a többiek nem. Benne a fiatal Schmitt Pált látom, aki egyébként, ha távol volt, akkor is pontosan tudta, mi történik az irodákban, minden sportághoz érdemben hozzá tudott szólni, ma ez nem így van. A MOB kellene, hogy szakmai ellenőrző szerepet betöltsön a sportirányításban. A MOB-nak a szakfelügyelet egy igazi hatásköre, tekintélye lehetne. Hatékony ellenőrzés nélkül nem működhet a sport. Ha most egy szövetség kontrollt gyakorolna egy klubnál, jó eséllyel elzavarják, mert a klubot is politikus vezeti. Mindenki azt nézi, önmagának, mi a jó. Így a magyar sport végleg megreked. Ennél pedig sokkal többet érdemelne.”