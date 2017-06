Kamuti Jenő lett a nemzet sportolója

Az MTI tájékoztatása szerint a kormány, a nemzet sportolóinak egyhangú javaslata alapján, a Nemzet Sportolója címet adományozza Kamuti Jenőnek, kétszeres olimpiai ezüstérmes, világbajnok vívónak, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnökének.

A sportállamtitkárság szerdai közleménye emlékeztet, hogy a Nemzet Sportolója címet egyidejűleg 12 ember viselheti, ezért Földi Imre olimpiai bajnok súlyemelő április 23-i halála után új tag választása vált szükségessé.

A május 30-i ülésen a nemzet sportolói Kamuti Jenőt javasolták a megtisztelő címre. A vonatkozó jogszabály alapján a nemzet sportolói személyes szavazás útján vagy elektronikus úton maguk tesznek javaslatot az új tag személyére, akit a sportpolitikáért felelős miniszter képviseletében, Szabó Tünde államtitkár terjeszt a kormány elé.

A kormány a Nemzet Sportolója címet és az ezzel járó életjáradékot tizenkettő, hatvanadik életévét betöltött, kimagasló eredményt elért magyar sportolónak biztosítja, akik aktív sportpályafutásukat követően is fontos szerepet töltöttek be vagy töltenek be jelenleg is a magyar és a nemzetközi sportéletben.

"A kormány elfogadta a nemzet sportolóinak javaslatát és döntött arról, hogy Kamuti Jenő legyen a nemzet sportolóinak 12. tagja. Kamuti Jenő kétszeres olimpiai ezüstérmes- és egyszeres csapatvilágbajnok tőrvívó, 17. éve a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnöke, a Hallhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagja. 1977-ben UNESCO Fair Play-díjat, 2014-ben Budapestért díjat kapott és bekerült a Nemzetközi Vívó Szövetség hírességek csarnokába. 2015-ben átvehette a Csik Ferenc díjat és a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét is. 2013-tól a Nemzetközi Vívószövetség örökös tiszteletbeli tagja" - áll a sportállamtitkárság tájékoztatásában.