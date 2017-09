Nem úszta meg balhé nélkül a nyári igazolásait a PSG

Mi az a pénzügyi fair play? A pénzügyi fair play elméletileg az európai klubfutball pénzügyi rendszerének egészséges működését szolgálja, 2011 óta él és az UEFA által szervezett sorozatokban résztvevő kluboknak mutat irányt. Amennyiben az érintettek nem tartják be a feltételeket, büntetésre számíthatnak, akár ki is zárhatják őket. A szabályzat a kiadások és bevételek arányát szabályozza, ez alapján szezononként 5 millió euróval többet költhet egy klub annál, mint amennyi a bevétele a 2015 és 2018 közötti ciklusban. Ezt a deficit-keretet ugyanakkor túl lehet lépni úgy, hogy a tulajdonos vagy egy támogatócsoport közvetlenül kifizeti az összeget, amivel az UEFA az óriási adósságok felhalmozódását próbálja megakadályozni. A három idényre összesen 30 millió euró a túllépés felső határa.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) pénteken azt közölte, vizsgálatot indított a Paris Saint-Germain ellen, hogy kiderüljön, a francia klub betartotta-e pénzügyi fair play szabályait – írja az MTI. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a francia klub augusztus elején rekordösszegért vette meg Neymart a Barcelonától, most csütörtökön pedig – némi trükközéssel – Kylian Mbappé játékjogát is sikerült megszerezniük a Monacótól.

A brazil csatárért 222 millió eurót fizettek a franciák, ami már akkor is sokaknál kiverte a biztosítékot, többen pedig rögtön a pénzügyi fair play szabályainak megsértéséről beszéltek. Mindezek után nem volt kétséges, hogy a tranzakció mellett az UEFA sem fog szó nélkül elmenni.

A vizsgálat a klub rekordigazolásaira fókuszál.

– olvasható a szervezet pénteki közleményében, amivel értelemszerűen Neymar és Mbappé megszerzésére utalnak. Utóbbi ügy egyébként jóval érdekesebb, a Monaco klasszisát ugyanis

erre a szezonra kölcsönbe szerezték meg,

a szezon végeztével pedig opciós joguk lesz arra, hogy 155 millió euróért végleg megvásárolják négy évre a játékost.

Ez papíron nem sérti az UEFA pénzügyi fair play szabályait, még annak ellenére sem, hogy már most fizettek érte 34 millió eurót, a vizsgálat során azonban akár még az is kiderülhet, hogy mégsem ez a helyzet.

A PSG is megszólalt az ügyben, a klub nem érti, hogy miért indult vizsgálat, állításuk szerint ugyanis végig teljesen átláthatóan jártak el.

Meg vagyunk lepődve, hiszen annak ellenére is végig tájékoztattuk az UEFA pénzügyi fair play-jel foglalkozó csapatait az átigazolások hatásairól, hogy semmi nem kötelezte erre a csapatot.

– áll a PSG honlapján közzétett nyilatkozatban, ahol azt is leírták, hogy teljesen biztosak abban, hogy meg fognak felelni a szabályoknak a 17/18-as idényben.