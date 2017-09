Kovács Antalt felháborította a csalás a dzsúdó-vb-n

A 100 kilós Cirjenics Miklós a japán Aaron Wolffal találkozott a dzsúdó világbajnokság szombati versenynapján.

Az idén nagy versenyt, Grand Slamet nyerő magyar nagyszerűen kezdett, eldobta sokkal esélyesebb riválisát, a mérkőzés vezetője azonban nem adta meg az ippont, hanem wazaarira értékelte a dobást.

A sportág egyetlen olimpiai bajnoka, Kovács Antal értékelte az akciót az M4 Sporton, és kemény szavakat használt.

"Tudom, nem szabad ilyet mondani, de ez csalás volt. Nem arról volt szó, hogy hazai pályán kaphatnánk egy kis segítséget. A japán a dobás után hídba került, lent volt a két sarka, a szabály egyértelmű, ha így van, akkor ippont kell ítélni, nem nagyon van helye mérlegelésnek. Ami jár, azt meg kell adni. Még egy japán ellen is. Azért háborít fel ez az ítélet, mert elsőre is nyilvánvaló volt nekem tévén át, mi történt, míg a bírók ott voltak a tatamin. Miki túltette magát ezen, küzdött tovább, aztán a folytatásban már a japán nagyobb tudása érvényesült, de ettől még ezt a meccset megnyerte, és megfosztották attól, hogy újabb meccseket vívjon. Ki tudja, milyen eredményt vettek el tőle" - panaszkodott a láthatóan zaklatott Kovács.

A hosszabbításban a paksi Cirjenics - Kovács is a klub versenyzője volt, most az elnöke - esett a hátára, az is jogos ippon volt a japánnak.

A magyar versenyző ezzel kiesett, a japán Wolf viszont menetelhet tovább,a svéd Paceket már meg is verte.

A másik paksi, a nehézsúlyú Bor Barna megnyerte két eddigi meccsét - Puerto Ricó-i és román ellenfele volt -, ezzel bejutott a nyolc közé, ennyinél azonban nem állt meg, mert a grúz Okruasvilit is legyőzte.

Bor ezzel a négy közé jutott, de a dzsúdó sajátossága miatt még lehet ötödik. Erre azonban ne is gondoljunk, az elődöntőben a brazil David Moura lesz az ellenfele. Még nem győzte le eddig, itt lenne az alkalom.

A másik ágon a verhetetlen francia Teddy Riner menetel, a grúz Tusisvili lesz a riválisa. A 28 éves Riner esetében a verhetetlen nemcsak jól hangzó szlogen, hanem a valóság, 2007 óta mindegyik vb-t megnyerte, és természetesen a két olimpiát is.

