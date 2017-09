Hosszabbításos thrillerrel dőlt meg a baseball-liga legdurvább rekordja

Kétszer is egyenlítenie kellett a Cleveland Indiansnek péntek hajnalban a Kansas City Royals ellen, a második pedig már hosszabbítást ért nekik. Ez nagyon kellett a csapatnak, hiszen így lehetőségük lett megszerezni sorban 22. győzelmüket. Ez sikerült is, ráadásul nem is akárhogy: a kilencedik, utolsó inningben már utolsó játékosként volt pályán Fancisco Lindor (két csapattársa már kiesett előtte), amikor jött egy hatalmas ütés, és vele az egyenlítés. Ha Lindor ront, a Royals nyer, és annyi a nagy szériának.

De nem rontott, jött a hosszabbítás, ahol az első játékrészben Jay Bruce hatalmas ütéséből Jose Ramirez szerezte meg a győzelmet érő futást, amivel 3-2-re nyertek.

Ezzel a Cleveland Indians történelmi MLB-csúcsot állított fel, soha nem nyert még csapat sorban 22 meccset. A leghosszabb veretlen sorozat viszont még nem az övék: 1916-ban a New York Giants 26 meccsen át nem kapott ki, 12 nyert meccs után volt egy döntetlenjük, majd jött még 13 győzelem. Elnézve a már biztos rájátszásba jutott, lényegében ugyanilyen biztosan csoportgyőztes Cleveland formáját, akár a 26-os sort is megdönthetik. A folytatásban még három meccs jön nekik otthon a Royals ellen, majd a Los Angeles Angels és a Seattle Mariners elleni 3-3 meccsel folytatják idegenben.