Be kell lakni a stadiont, amire a Mészáros család nagyon figyel

Nem Pacsi Bálint az egyetlen, aki nem éppen így képzelte Szombathely új stadionjának az avatóját. Pacsi a Haladás focicsapatának edzője volt, és néhány órával a stadion hivatalos megnyitója előtt rúgták ki a klub tulajdonosai.

Rendnek kell lenni. A csapat pedig éppen kieső helyen áll. És most már itt az új stadion, muszáj valamit felmutatni.

Az ősz egyik nyálkás szerdája persze nem a legideálisabb egy tét nélküli futballmérkőzés lebonyolításához, kicsit esett, kicsit hideg is volt. És ahhoz hogy sokan kimenjenek ilyenkor egy meccsre, valamit produkálni is kell. Ehhez a Haladás tulajdonosainak 15 milliárd forint állt a rendelkezésére, amiből az összes Haladás-drukkert akár egy napfényes szigetre is elvihették volna, de a négy hónapos csúszás miatt már mindenképpen muszáj volt átadni a stadiont. Akkor, amikor.

Öt napja a Pakssal játszott a Haladás, de Sopronban, ezért a horvát NK Osijek (Eszék) csapatával kezdődhetett el Szombathely futballjának új története.

Miért pont az Eszék? De hogy jött a képbe pont Eszék? A stadion mellett várakozó 85 éves bácsi sem érti, hogy miért nem egy olasz vagy német csapat jött az átadómeccsre. Vagy akár Dárdai Herthája. A Groupamát a Chelsea-vel avatták, és még az MTK új stadionjának első meccsére is sikerült meghívni a portugál Sportingot, igaz, csak a B csapat jött el.



Nem lenne meglepő, ha a szombathelyi foci története jövőre már az NB II.-ben folytatódna, és a szurkolók szerint ez nem is lenne véletlen. Másodosztályú csapatot ugyanis olcsóbban lehet vásárolni, mint egy NB I.-est.

Nem találkoztam Szombathelyen olyan szurkolóval, aki ne tudná már tutira, hogy rövid időn belül tulajdonosváltás lesz, és Mészáros Lőrinc veje fogja megvásárolni a futballklubot. Homlok Zsolt Szombathelyen született, és már most is ő a Haladás sportklubjának az elnöke, de az külön van a futballtól. Egyelőre.

Homlok Zsolt szerdán délelőtt a szűk körben, csak meghívottaknak rendezett miniátadón el is szólta magát, amikor azt mondta, átadom a családnak az új Haladás-komplexumot, majd gyorsan kiegészítette, hogy a Haladás családnak.

Ezen a kis elszóláson jót kacarásztunk egy lakóval, akivel együtt mentünk fel a Rohonci úti pálya melletti emblematikus tízemeletes tetejére. A panel ház onnan nevezetes, hogy az egész országban az egyetlen olyan épület, amelynek lakáshirdetéseibe nyugodtan bele lehetett írni, hogy kéthetente bajnoki mérkőzések láthatók az erkélyről ingyen.

A lakó szerint mindenre van magyarázat, így az Eszékre is, méghozzá a tulajdonos, Homlok apósa, Mészáros Lőrinc. "A barátunk" - mondta nevetve. Mondjuk, ha már csináltak egy ilyen szép stadiont, én idehívtam volna egy angol csapatot, vagy Dárdai Pál Hertháját, mondta kedélyesen, hiszen, mint többször is hangsúlyozta, ő magyar focit sose néz.

Akkor nem ennyien jönnének, mint most. De ez a párbeszéd még jóval a mérkőzés és az átadóünnepség előtt zajlott le köztünk.

Aztán a mérkőzés előtt a szombathelyi törzsszurkolók a Korner nevű kocsmában gyülekeznek. Jó sokan. Egyikük meg is jegyzi, hogy sokan lesznek, mert "be kell lakni a stadiont".

Hogy az új stadionba majd a bajnoki meccsekre is sokan fognak-e majd járni, arra már nem volt egyértelmű válasza. Vannak azok a fajta emberek, akik nem beszélnek sokat, de amikor megszólalnak, mindig a sokat tudók magabiztosságával, enyhe fölényes mosollyal az arcukon tudnak iszonyat jókat mondani. Na, ő pont ilyen volt, és amikor kérdeztem, az előbb említett árnyalat jelent meg a fején, és azt mondta, a nézőkhöz nem új stadion, hanem jó foci kell.

Ezzel nem lehet vitatkozni. De azért megpróbáltam, és közbevetettem, hogy ha majd Homlok hozza a Mészáros vagyon egy részét, akkor akár még be is indulhat a szombathelyi foci, és meg sem állnak a dobogóig, de ekkor meg felhívta a figyelmemet arra, hogy ezek alapján a Puskásnak már rég meg kellett volna nyernie a bajnokságot. Ezzel sem tudtam vitatkozni.

Visszatérve a stadionra, az egyik panel lakásban, ahonnan korábban tökéletes kilátás látszott a gyepre, egy hölgy engedett be minket. Mint mondta, soha nem érdekelte sem őt, sem az apukáját a foci. Viszont pletykával tudott szolgálni az építkezésről, az egyik vendégének a férje ugyanis ott dolgozott a stadionfelújításon, és ő mondta, mennyire trehány munkát végeztek, volt, hogy festés közben már potyogott a vakolat is.

"Elmanyákolták", mondta vendéglátónk. Én még soha nem hallottam ezt a szót, de nem mertem rákérdezni, csak egy szomszédnál később. Szerinte azt jelenti, hogy elbaszták.

Ilyen előzmények után bemehettünk az új stadionba. Szigorúan a sajtónak fenntartott részen, tehát hátul, ahol a játékosbejáró is van. Ez egy nagy terület, ami felett meg VIP-parkolók találhatók. Apropó parkolók, a 9 ezres stadionhoz 170 mezei parkolót építettek, a többiek a közeli lakótelepen találnak helyet.

A stadion kívülről fehér pöffeteg gombára hasonlít, ahogy a sátorszerű tetőszerkezet ráfeszül a nézőtérre. Tippre inkább az MTK tavaly átadott stadionja lehetett a minta. Az újságírókat először egy hatalmas, csupasz falú terembe terelték, ahonnan csak szürke ajtók sokasága nyílott, de hogy hova, abból semmi nem látszott. Pontban hétkor aztán beengedtek minket a stadion belsejébe is.

Dramaturgiailag megérte várni, hiszen ekkor nagyjából telt ház volt. Ez, ha jól számolom, a negyedik stadionmegnyitóm, így a rendezett tér, a tökéletesre nyírt gyep és a németes pedantéria már nem lep meg túlságosan, viszont örömmel láttam, hogy itt tényleg nem kell sok ember, hogy úgy tűnjön, minden széken ül valaki. Lakótelepi vendéglátónknak nem volt igaza, néhány szektortól eltekintve nagyjából teltház hallhatta a megnyitóbeszédeket. Ha mindenképpen valami negatívumot kellene mondanom, azt megemlíteném, hogy a teljesen fedett lelátók pályához legközelebbi sorai csurom vizesek voltak, azaz mégsem védettek az esőtől.

Hajdú B. István állandósult stadionátadó ceremóniamester szerintem még sosem volt ilyen könnyű helyzetben, mint most. Rögtön a Himnusz után Kölcseyre utalva elsüthette azt a poént, hogy itt van a Haza és Haladás. Ezután átadta a szót Puskás Tivadarnak. A polgármester a Haladás történetén ment végig, dicséretes gyorsasággal, amíg eljutottunk 2015. december 12-ig, amikor megtartották a régi stadionban az utolsó meccset, majd 2016. februárjában megkezdődött a pálya bontása, és eljött a nap, amikor "avatjuk az újat".

"Boldogok vagyunk mindannyian. Köszönet a szombathelyieknek a sport igényékért, köszönet a kormánynak, köszönet a megvalósuláson dolgozóknak. Adja isten, hogy a Haladás család nagyon sokáig itt működhessék. Hajrá, Hali" - fejezte be mondandóját.

Ami nem volt a megnyitón: Orbán Viktor megnyitóbeszéd. Ki tudja, a miniszterelnök ezúttal miért hagyta ki? Nem akart céltáblájává válni a szurkolóknak? Nem tudjuk, erre nem tért ki a polgármestert. Orbán helyett Szabó Tünde sportért felelős államtitkár mondott beszédet, aki dicsérte Szombathelyt, "Vas megye legnagyobb sportegyesületét, Nyugat-Magyarország legeredményesebb klubját". "A kormány meg kiemelt figyelmet fordít a fejlesztésekre, mert ez rendkívül pozitív hatást gyakorol valamennyi területre" - mondta.

Hende Csaba gyerekkori emlékeivel kezdte beszédét, amikor az apukája megmutatta neki Illovszky Rudolfot, aztán azzal folytatta, hogyan váltak családtagjai a klub tagjává, majd adott egy érdekes adalékot a Hende-jelenséghez: a Fidesz helyi országgyűlési képviselője a Haladásban lett atléta. Rafinált módon a Hajrá, Haladás után a Hajrá, Magyarország, Hajrá magyarok-kampányszlogennel fejezte be beszédét, de szerdán bármilyen mondandót taps fogadott, ha a mondatban elhangzott a Haladás szó is.

A stadion előtt egy 85 éves bácsival is beszélgettem. Neki is tetszett a stadion, de mint mondta, nincs neki arra már ereje, hogy négy órát végigüljön egy meccs miatt. Majd máskor kimegyek, mondta. "Nem vagyok ellenük, de nem vagyok kíváncsi a polgármesterre".

Ha valaki ilyen öreg, már lehet némi benyomása a magyar futballról, ezért megkérdeztem, mit lát. Azt emelte ki, hogy 50 éve mindenki szombathelyi volt a csapatban. Nem értem, hogy tudnak például a körmendiek annak a fekete csapatnak szurkolni, magyarázta.

Egy másik szurkoló meg azzal magyarázta a magyar futball állapotát, hogy a játékosoknak nincs meg a megfelelő tudása hozzá. "Nem tudja megcsinálni, amit az edző kér, mert technikailag nincs azon a szinten, szellemileg meg elfáradnak".

Én meg rájöttem, hogy bár nem lehet minden pofon mellé egy rendőrt állítani, de a 10 millió szövetségi kapitány országában lassan mindenki mellett felépül egy új stadion.

Ja, és 3.1-re nyert a Haladás.