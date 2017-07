Tovább nem titkolhatta Hosszú, így versenyezik a vb-n

Amikor itt volt az első Európa-bajnokság még 2006-ban, az volt a jelszó, hátha tudunk nyerni minden nap egy érmet. A kapitánytól most elsőként is ezt kérdeztem, ezért napok szerint mentünk végig a programon illetve a magyar résztvevőkön.

Sós előrebocsátotta, az már a jóslás kategóriája lenne, ha ő bármi olyat mondana, hogy minden napra jut egy érem, nem szereti ezt a megközelítést. Azt ellenben előre lehet jelezni, hogy milyen napokon kell különösen szurkolni egy dobogós helyezésért. És mikor kevésbé, akkora favorit egy magyar versenyző. Íme Sós Csaba kapitány meglátásai.

Július 23., vasárnap:

A férfi 400 gyorson Bernek Péter nem úszik. Rövid pályás világbajnok ugyan, de ezzel a számmal nem tudott érzelmileg azonosulni, enélkül az úszás nem megy. Ez az alfa. Kalmár Ákos, az ifik között jó idővel megnyerte ezt a távot, most megkóstolhatja, milyen a víz egy felnőtt vb-n, tőle már az első 10 megközelítése bravúr. Baján nevelkedik, nem olyan rossz műhely az, nem igaz? Kapás Bogi 400 gyorson biztosan gyors lesz, de neki minél hosszabb a táv, úgy javulnak az esélyei. A negyedik idővel rendelkezik pillanatnyilag, ami azt feltételezi, harcban lehet a dobogóért. Katie Ledecky jelenléte erősen determinálja, mi lehet az élen. Álomszerű lenne, ha éremmel kezdődne, de érdemes óvatosan és higgadtan várni ezt a napot.

A 4x100-as Eb-második ifi váltónk pillanatnyi ideje elég lenne a döntőre, de a mostani kép még csalóka, mert néhány nagy nemzet nem úszott eddig. Kozma és Holoda még javíthat az időn, vagyis akár még a döntőért is csatázhatunk.

Ugyanaz, mégis más, mint két éve Hosszú számai tehát: 200 és 400 vegyes, 100 és 200 hát, 200 gyors és 200 pillangó. Vagyis sok meglepetés nincs, ugyanezt a programot úszta két éve Kazanyban is, akkor azonban a 100 háttól visszalépett, mert nem akarta kockáztatni a 200 vegyes aranyát. Az a nagy kérdés, mennyire tudja most összeegyeztetni a kettőt, mert a 100 hát elődöntője most is a 200 vegyes döntője előtt lesz körülbelül egy órával. A 200 pillangót bevállalta két éve, de nem jutott be a döntőbe. Az olimpián a 200 pillangón visszalépett, akkor Jakabosnak hiába volt meg a megfelelő szintje, már nem lehetett utólag benevezni. Az év végén azt mondta Hosszú, hogy 200 pillangón még van benne, azt szeretné előhozni. Hosszú legjobb vb-szereplése eddig 2 arany- és egy ezüstérem, ezért mindig óvatosan fogalmaz, ha arról kérdezik, a 4 aranyat veszi-e célba. Mert még a hármat sem érte el a múltban. A váltók összeállításai majd menet közben derülnek ki, Hosszú szeret egyébként a váltóért úszni.

Július 24., hétfő:

Na, ezen a napon meglehet az első arany. Hosszú Katinka világcsúcstartó 200 vegyesen, ő a címvédő, övé az olimpiai arany is. Nem árulok el nagy titkot, önmaga is biztosan aranyra számít. Hiszek benne. Nagy kérdés, hogy Gyurta Dánielt látjuk-e majd a döntőben. A száz továbbra sem a legerősebb száma, de 2012-ben mégiscsak volt olimpiai negyedik. Szilágyi Liliánának is a 100 pillangó a gyengébbik száma, mégse lenne olyan nagy meglepetés, ha bejutna a döntőbe. És azért lesz még itt egy 50 pillangó döntő, amiben 16-an kalkulálnak éremmel, köztük Cseh László is. Két éve szerzett egy bronzot. Nekem azt ígérte, hogy olyan formában lesz, mint szokott lenni. Mindez pedig eléggé biztató és megnyugtató.

Július 25., kedd:

Ha óvatos voltam Kapás Bogival, akkor most itt, 1500 gyorson nem kell annak lenni. Most már olimpiai számról beszélünk, pár hete került be a 2020-as programba. A konkurenciát ez a tény most még kevésbé fogja megnövelni, ráadásul Bogi jó ezen a távon. Késely Ajna még nem volt csúcsformában az Ifi Eb-n a hat aranyérme ellenére sem, ezen a távon döntőbe várom. Ez a vb még nem feltétlen róla fog szólni, de jól úszott terhelés alatt, ha formába hozzák, még jobb lesz.

100 háton Hosszú Katinka az olimpiai bajnok Kathleen Bakert is megverte, aki most biztosan a nagy kihívója lesz. És ott van még az ausztrál Seebohm, vagy a kínai Fu is. Nagyon izgalmas lesz a versenyük, ezen a napon lehet két érmünk.

Július 26., szerda:

200 pillangó a férfiaknál, akár három olyan versenyzőt is ki tudnánk állítani, akik ott lehetnének a dobogón. Milák Kristóf a junior világcsúcs ellenére sem indul, maradok annál, hogy Cseh László és Kenderesi Tamás jó ezen a távon. Mindketten ott voltak az olimpiai döntőben is, Kenderesi bejött harmadiknak, a mostani római versenyen is nagyot repesztett, megverte Chad Le Clost. Ezt a távot magam is úsztam, élveztem, azt hiszem, ők is élvezik. 200 pillangót nem lehet megoldani csak kondival, kell hozzá taktika, finesz, ötlet. Nagy versenyt várok. Hogy Katinka mire lesz képes 200 gyorson a specialistákkal, meglátjuk. Kazanyban ötödik volt, és haragos önmagára. Várhatóan Ledecky is ott lesz a döntőben, vagyis a jelenkor két legnagyobb úszója mérkőzik meg egymással.

800 gyorson a férfiaknál Rasovszky Kristóf is versenyez, aki 5 kilométeren akár a teljes vb első érmét nyerheti, hiszen ő már 15-én ott lesz Füreden.

A férfi-női vegyesen úszó váltónk elég erős lehet. Balog Gábor kezd háton, Gyurta mellen, aztán Szilágyi és Jakabos. Elég jó időre képesek a mostani előrejelzés szerint. Az elején meg kell nyomni, mert utána már hullámban úszni nem kedvező. Már ez a váltó is olimpiai táv, érdemes rá figyelni.

Július 27., csütörtök:

Ekkor lesz a férfi 100 gyors döntője, nagy szurkolója leszek Németh Nándinak, de most még az ereje nem alkalmas arra, hogy a legnagyobbakkal háromszor egymás után meccseljen. Amikor a figyelmembe ajánlotta Csikány Csilla, még nem sejtettem, hogy a magyar úszás egyik nagy versenyzője lehet. Lehet mondani, hogy Plagányi mester Cseh Lacit készen kapta. Nándival ugyanakkor folyamatosan jól dolgoznak. Nándi már most is döntőt úszhatna, az ideje meglenne hozzá, 7 tizeddel verték csak a legjobb amerikaiak. A juniorok között – ez a meggyőződésem -, az indianapolisi vb-n, ahol a férfierő még nem számít annyira, ott lehet igazán jó. 200 pillangón Szilágyi Liliána megmutathatja, mennyit fejlődött egy év alatt. Most nagyon szépen lement 2:07,5-re, bízom benne, hogy még tud faragni az eredményén. Abban is reménykedem, hogy 200 vegyesen ott lesz egy Sós a döntőben. Vele kicsit elfogult, ő ugyanis a fiam. Nem ő a legjobb, de mivel Cseh és Verrasztó sem vállalta ezt a távot, így ő ugorhat be a vízbe.

A 4x200-as női váltó Európa-bajnok volt már, az olimpián hatodik. Hosszúnak nem is kellene reggel úszni, délután viszont fontos segítséget kaphatunk tőle. Egyelőre nem tudjuk pontosan, indul-e, reményeim szerint igen. Késely, Kapás, Verrasztó és Jakabos is maximálisan alkalmas arra, hogy bevigye a fináléba a csapatot.

Július 28., péntek:

Ki kell mondani, meg is teszem, Gyurta Dániel kedvenc távján (200 méteres mellúszás) az is kiderül, hogy a riói szereplés és a 17. hely egyszeri kisiklás volt, vagy Dani már nem lesz képes világszínvonalon versenyezni. Mindent elért, amit ebben a sportágban lehetett, négy éven át volt veretlen, amit kimondani is hátborzongató. 15 éves kora óta, vagyis 2004-től ott van a világ élvonalában, ami egyedi és elismerésre méltó. Van erő benne, Nagy Józseffel stílust is váltott – Kanadábaól tért haza, Amerikában olimpiai bajnok tanítványa volt -, de hogy ez mire lesz elég, ezen a napon fog kiderülni. Mint ahogy az is, Bernek Péter mennyire lesz jó 200 háton, amire újra visszatalált. A döntő elérhető neki.

Július 29., szombat

A riói érmeseink közül bárki képes lehet az előrelépésre ezen a napon, ami nem csekélység. Hogy miről beszélek pontosan? Hosszú Katinka 200 háton nem bírta a hajrát, amiből biztosan levonta a következtetéseket. DiRado azóta visszavonult, de Baker és Seebohm nyilván nagyon készül ellene. Cseh László 100 pillangón örökre emlékezetes hármas holtversenyben második lett Rióban, Kapás Bogi 800 gyorson harmadik. Miért ne léphetnének előre hazai pályán? De ha ugyanazt elérik, mint az olimpián, én már maradéktalanul boldog leszek.

Július 30., vasárnap

Hosszú Katinka a 400 vegyesen biztosan mindent belead, de most az olimpiával ellentétben ez a táv az utolsó nap jön, míg Rióban az első napon úszta azt a félelmetes világcsúcsot. Ezért mondjuk általában, hogy neki az olimpiai program a kedvezőbb, nem a világbajnoki. Abszolút favorit, már azért törnöm kellene a fejem, hogy olyan riválist mondjak, aki igazán megszoríthatja. De mert az utolsó nap lesz, a pihentebbek a közelébe lehetnek. Verrasztó Dávid 28 évesen óriási egyéni csúcsot ért el a római versenyen, ha még lejjebb tud jönni, biztosan az érmekért lesz harcban. Kalisz is nagyot ment az amerikai válogatón, jó kis összecsapásuk lehet, és ott van még a két japán is, akik mindig éremért harcolnak.

A férfi vegyes váltó Balog-Gyurta-Cseh-Kozma összeállításban ott lehet a döntőben.

Vannak még jegyek A fennálló nagy igényt érzékelve további belépők átengedéséről egyeztek meg a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetséggel (FINA) a szervezők.

Így az óriás-toronyugrás kivételével minden helyszínre lehet még belépőt kapni az eventim.hu oldalon, a vízilabda-mérkőzésekre és az úszóversenyekre is megközelítőleg 300 darabot.

(Borítókép: Hosszú Katinka a riói olimpián. Fotó: Huszti István/Index)