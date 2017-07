Mikor csobbannak a vízbe a magyarok a vizes vb-n?

Ne bosszankodjon tovább, mostantól minden szép és jó lesz, elmondom ugyanis, miképpen találhatja meg az országot lázban tartó vizes világbajnokság programjait, azt, hogy mikor ugranak vízbe magyarok, kivel játszik a pólóválogatott.

De először is engedje meg, hogy megmutassam, miért ilyen hülye névvel illetik illetjük a vizes világbajnokságot, hogy vizes világbajnokság. Az esemény hivatalos neve ugyanis Úszó-, Műúszó-, Műugró-, Óriástorony-ugró- Nyílt Vízi Úszó- és Vízilabda Világbajnokság. Ugye nincs ember, aki azt szeretné, ha mindenhova ezt a hosszú elnevezést kelljen kiírni, és ezt kelljen olvasnia?

És akkor most következzen az Index sorvezetője, mi és hol található.

Az Index címlapján, tehát ha beüti a böngészőbe, hogy index.hu, különösen pedig ha az Index a kezdőlapja, rögtön, legfelül minden reggel elolvashatja, aznap milyen érdekes események várhatók. Feltüntetjük a magyarokat, hogy mikor úsznak, szinkronúsznak, ugranak, vízilabdáznak, hogy milyen számban, és persze a legfontosabbat is: éremért vagy még csak előfutamban.

Aki jóval előre szeretne tervezni, az egy külön oldalon megtalálja az egész világbajnokság menetrendjét napra és sporteseményre lebontva, és ugyanitt találja napi bontásban is az eseményeket, és azt is feltüntetjük, magyarok érintettek-e abban a számban vagy nem.

Aki még mélyebben is el szeretne merülni a vizes vébé világában, azok egy külön oldalon barangolhatnak a sportágak, a sportolók és a helyszínek között. A sportolóknál fogjuk feltüntetni, hogy ki és milyen érmet szerzett. De a címlapon találja majd a világcsúcsszámlálónkat is. Biztosak vagyunk benne, hogy abból is lesz néhány, és reméljük, minél több magyarral.

A legesélyesebb sportolókat külön adatlapon mutatjuk be, nemcsak Hosszú Katinkát, hanem a szinkronúszókat, a műugrókat és a hosszútáv úszókat.

Ha hirtelen nem tudja, mi is a műugrás és az óriás toronyugrás között a különbség, a sportágak bannerre kattintva elmagyarázzuk mind a hat sportágat. És a helyszínekről is megtudhat egy s mást.

Fotó: Huszti István / Index Kiss Szofi és Schwartz Anett a szinkronúszás selejtezőjén

Figyelje az Index Facebook-oldalát is, mert ott azonnal megtudhatja, milyen sikereket érnek el a magyarok, osztható, lájkolható, egész alakos formátumban készülnek a legfontosabb hírek. És persze kövesse az Indexet, mert Indexet olvasni még mindig az egyik legjobb dolog az interneten.