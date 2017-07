Inkább bunyó lett, mint úszás, feljöttek mellénk

Rasovszky Kristóf a hetedik helyen végzett a vizes világbajnokságon, az első nyíltvízi számban, a férfiak 5 kilométeres távján. Amikor beért a célba, még az ötödik helyre sorolták.

A húszéves Rasovszky szinte végig az élmezőnyben haladt, sőt az első kilométer után már vezetett is.

„Sajnos rossz szokásom, hogy már az elején az élre megyek, pedig nem szabadna. De láttam az első egyenesben, hogy az egyik német srác jócskán elment tőlünk, megpróbáltam utolérni. Aztán elkezdett kicsit rossz irányba is menni, ezért is gondoltam, hogy előre megyek, nehogy 5400 métert ússzunk akár egy 5000 méteres versenyen" – nyilatkozta az Indexnek a verseny után.

A folytatásban is maradt az élbolyban. Egy darabig francia Marc Antoine Olivier-vel és a dél-afrikai Danie Marais-szel váltogatták egymást az első három helyen, aztán Olivier meglépett, a magyar úszó viszont stabilan a második-harmadik helyen állt.

„Amikor megjöttek a franciák, gondoltam egy kicsit pihenek. Ez sikerült is valamilyen szinten, de a vége azért nagyon kemény volt" – mondta Rasovszky.

Az utolsó kilométerre érkezve lett igazán kemény a verseny, amikor elkezdett visszacsúszni, ráadásul sűrűsödni kezdett az élmezőny, mert az olasz Sanzullo is beállt melléjük. Olivier az utolsó négyszáz méterig volt biztonságban, aztán felúszott rá az olasz, miközben Rasovszky az éremért harcolt.

A célegyenesre fordulva Olivier bebiztosította az előnyét, Sanzullo második helye is biztossá vált, a harmadik helyért hatalmas csata ment, többen is gyűrték egymást, nagy darálóba került Rasovszky is. Ez ebben a szakágban megszokott.

„Láttam, hogy jönnek, de amikor befordultam az utolsó bójánál, inkább meg akartam előzni a francia gyereket, hogy harmadik helyen legyen, de ez inkább bunyóba torkollott, mint úszásba. Ezzel sokat segítettünk a többieknek, hogy felússzanak mellénk. "

Rasovszky arról is beszélt, hogy ki is nézett a versenybírókra, nem akarnak-e piros lapot adni, de azt mondta, nem lett volna fair, ha csak egyiküket büntetik, mert oda-vissza ment az adok-kapok.

Sajnos elfáradt a végére, és az ötödik helyen ért célba, úgyhogy a dobogó elmaradt, de élete első felnőtt világbajnoki versenyén így is hatalmasat ment.

„Az volt a célom, hogy a legjobb hat között végezzek, ez sikerült is (ekkor még nem tudta, hogy visszasorolták), de kicsit fáj a szívem, hogy itt a legvégén buktam el. Nagyon kemény volt az egész mezőny, az utolsó egyenesben öten-hatan jöttünk, tehát lehetett volna rosszabb is, így nem lehetek elégedetlen" – mondta a Balatoni Úszó Klub versenyzője, aki az utóbbi egy-másfél hónapban viszonylag sokat tudott edzeni a Balatonban is, ezt most is előnynek érezte.

Rasovszky Kristóf már a vizes világbajnokság előtt is villant párszor. Egyrészt junior világbajnok lett tavaly 10 km-en, aztán idén a világkupa-sorozatban is voltak jó eredményei. Június végén Setubalban nyert a sorozatban, aztán július elején nyert 10 kilométeren a nyíltvízi úszók Európa Kupa-sorozatában Barcelonában.

A húszéves úszónak ráadásul ez még csak az első száma volt a vizes világbajnokságon, úgy tervezi, hogy mindhárom távon elindul, és majd 1500 méteren is versenyzik a Duna Arénában.

Papp Márk, az 5 km-es táv másik indulója a verseny felénél próbált előrejönni, de ez végül nem sikerült, a középmezőnyben végzett.