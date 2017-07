Balatoni vasútállomás: látványterv a semmiben

Aligha foglalkozott a sajtó annyit olyan kis állomással, mint Balatonfőkajár-felső. A két éve még az ország leglepusztultabb állomása címért versenyző romos épületet először látványosan körbekerítették műanyag szalaggal, nemrég eltüntették, majd a hűlt helyét körbevették, és valahogy pont a vizes vb előtt molinóval mutatták meg, mi lesz a jövő.

A MÁV szépen felkészült a vizes vb-re, kedvezményeket is ad, sőt a Balatonfüredre tartó reggeli vonaton maga a mozdonyvezető mondta be, hogy mikor és melyik szám lesz aznap. Ha eggyel későbbivel megyek, talán még élő kommentálást is hallottam volna. A vonaton utazó készenléti rendőrök és polgárőrök jelenlétét is csak a vb-nek tudom be. Nem mintha tömegek vonatoztak volna a hétvégén Füredre az úszók miatt.

A biztonság mellett valószínűleg a kellemes látványért is dolgozik a MÁV, csak ezt tudjuk elképzelni, amikor a semmit körbevevő molinókkal és a rájuk festett látványtervekkel találkozunk. Még szerencse, hogy nem a régit próbálták meg így álcázni, akkor lett volna nekünk is klassz Patyomkin-falunk. Bár túl sok értelmét így sem látjuk a dolognak. Néhány helyivel úgy nézzük a tíz fémoszlopra kifeszített leplet, mint a majomemberek a monolitot az Űrodüsszeiában. Nem nagyon tudjuk, mi az üzenet, mert se egy dátum, se egy szó nem szerepel az egészen.

Balatonfőkajárnak két vasútvonala is van, az egyikről egy rádőlt fa alapján gyorsan rájövünk, hogy hiába keresnék mentén az állomást. Mivel nem látunk semmilyen útirányító jelzést, ösztönösen vágunk át a Balatontól elég messze lévő és a partból csak picike földdarabot kihasító falun. Az állomást, illetve a valamit, ami most a helyén van, is csak megsejtjük a településen kívül. Az egyik földúton fedezünk fel olyan kavicsszórást, amit az egyik olvasói fotón láttunk, rá is fordulunk, és célba is érünk.

A híressé vált romot június végén bontották le teljesen, és takarították el a nyomait, már csak a molinókerítés őrzi a helyét. Ekkor történtek a grandiózus fejlesztések is, a kavicsburkolat mellett egy üveg esőbeállót kapott Balatonfőkajár (hőségben és verőfényben persze ez nem olyan klassz hely), és két mobilvécét is kiállítottak, vagy az utasok, vagy a területen dolgozó munkások kedvéért. Hiába tűnik isten háta mögötti helynek az állomás, forgalom azért van, mindkét irányból érkeznek, legalább kétóránként állnak meg vonatok is. Sokan járnak be Székesfehérvárra is dolgozni. És aki a balatonfüredi vizes vb-re vonattal megy a napokban, az is itt megy el.

„Nem tudom, ki találta ki, de csak lassít, nehéz benne a járás" – mondta egy hazafelé tartó férfi, aki megmerül a vastagon és első látásra nem tervszerűen szétterített kavicsban. A kertek alatt hamar hazaér, de egy másik helyi szerint gyalog messze van a falu, legalább húsz perc.

Ő is csak egy pár napja találkozott először a kifeszített molinókkal, de már azon is csodálkozott, hogy miért tartott napokig leverni az azokat tartó vastraverzeket. Kérdezem, hogy a képek hasonlítanak-e az egykor itt lévő állomásra. „Fogalmam sincs, évtizedek óta csak romosnak láttam, akár ilyen is lehetett. Azt hallottam, hogy októberre már készen lesz, igaz, azt már nem mondták, hogy melyik októberre" – mondta a magyaros ügymenettel jó barátságban.

Azt már a helyszínen sejtettük, hogy ez nem idén lesz, az optikai tuning elkészülte után nem maradt semmi olyan az állomás területén, ami arra utalna, hogy itt folytatódna a munka. Pedig hamarosan fog. A MÁV azt közölte velünk, hogy az előzetes ütemterv (érdemes figyelni az óvatos megfogalmazást) szerint ősztől indul az építkezés, és a 2018-as balatoni szezonra már át is adják az új állomást.

A kérdés nem hagyott nyugodni bennünket, hogy van-e köze a molinózásnak a vizes vb-hez, de a MÁV nagyvonalúan kikerülte a választ. Az viszont kiderült, hogy Balatonfőkajár-felső végre a modernitás megtestesítője lesz, és mintaképe lehet sok más semmi bekerítésének. „A MÁV Zrt. fontosnak tartja, hogy a fejlesztéseiről tájékoztassa az utazóközönséget. A kihelyezett látványelem, amely a kivitelezési munkák megkezdéséig marad a megállóhelyen, hasonló célt szolgál, mint az uniós források felhasználásának kötelező elemeként funkcionáló információs tábla. Eddig nem alkalmaztuk ezt a módszert, de a következő évek beruházásainál – terveink szerint - élni fogunk ezzel a lehetőséggel" – írta a vasút kommunikációs igazgatósága.