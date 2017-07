A női pólósok önbizalommal nyerték meg a háborús minidöntőt

A magyar játékosok és Bíró Attila szövetségi kapitány is háborúra és provokációkra számított a hollandok elleni meccs előtt, mert a két csapat egymás ellen mindig nagy hőfokon ég. Az utóbbi három meccsen magyar győzelem született, ezért is érthető a holland frusztráltság. Sokan minidöntőnek is tartották a meccset, hiszen éppen a hollandokat győzte le Bíró csapata a 2015-ös Eb-döntőben.

Az előzetes várakozások be is jöttek, a hollandok erőltették a küzdős játékot, amiben persze a magyarok sem maradtak el. Keszthelyi Ritáék idegesen kezdtek, sorra kimaradtak a helyzetek, pedig elég sokat lőttek kapura az első negyedben. Hiányzott a higgadtság, így a tisztára játszott figurák sem működtek, lecsúsztak a labdák a lövőkezekről. A mérkőzés közvetítését itt olvashatja el.

Az első gólt Sabrina van der Slot szerezte, elég könnyen, mert nagyon üresen maradt a kapu előtt. Később már egyetlen holland sem került ilyen kedvező helyzetbe, mert egy kompaktabb lett a magyar védekezés. Szücs villanásával egyenlített a válogatott. Aztán megismétlődött a minta, Van der Slot lőtt egyet, majd Szücs következett (2-2), a kapuban pedig Gangl Edina lett egyre magabiztosabb.

A második negyed még feszültebb lett, mint az első, elég birkózóssá vált a meccs. A válogatott vezére, Keszthelyi kaphatott is egy kemény ütést, mert vérző orral jött ki a medencéből.

A vezetés azonban már itt volt, Takács lövése kapufára ment, de Bujka Barbara már ott is volt a kipattanón, a kapus fel sem fogta mi történt. A védekezés összeállt, gyakran a kaputól messzire kitolva, mindig volt egy kéz a lövések útjában. Szücs és Illés Anna is remekül blokkolt. A támadás viszont továbbra is akadozott, Szilágyi és Antal is kapufát lőtt, Tóth Ildikó centerből hibázott. A negyed végén Csabai Edinát kipontozták és egy ötméteressel egyenlített Hollandia.

17 Galéria: Magyarország 10-8-verte Hollandia női pólóválogatottját Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A harmadik negyed közepén beindult a magyar csapat, a hollandok a nagy lövőkre és centerekre álltak rá, de kapott némi területet Czigány Dóra is, aki megszerezte a vezetést. Illés is hasonló helyzetből vágott egy bombagólt, majd megint Czigány jött a jobb szélről okosan beúszva a kapu felé. Gurisatti Gréta sem túl ismert a mezőnyben, így az ő villanására sem számíthattak. A hollandok csak kétszer találtak be (7-5), így Magyarország játszhatott higgadtabban, hiszen már a döntetlen is csoportelsőséget ért neki.

A negyedik negyed elején újra háromgólos lett a különbség Keszthelyi ötméterese után. Ezután már csak az időt kellett volna ügyesen pergetni, de érthetetlen módon kapkodóvá vált a játék, amit a hollandok ki is használtak. A győzelem azonban nem volt veszélyben, a hajrára újra higgadt volt a csapat, Gurisatti és Keszthelyi eldöntötte a meccset.

„Kellettek a blokkok, kellettek Edinának a védései, ha a kettő összeáll, akkor nem lehet betalálni. ritkán volt lukas a védekezés. Mentálisan nem zuhantunk össze, hanem ugyanazt a magas szintűn játékoz tudtuk nyújtani. Minidöntőnek ért fel, ilyen szintűn meccset sosem játszottunk 6-7 ezer néző előtt. Megyünk tovább, hasonló szinten szeretnék játszani" – nyilatkozta Bíró Attila szövetségi kapitány az M4-nek.

A hétfői negyeddöntőben a magyar csapatra az Új-Zéland–Kanada-meccs győztese vár.

Eredmény:

nők, 3. forduló:

C csoport:

Magyarország-Hollandia 10-8 (2-2, 1-1, 4-2, 3-3)

góldobók: Szücs, Czigány, Keszthelyi, Gurisatti 2-2, Bujka, Illés 1-1, illetve Smit 4, Van Der Sloot 3, Megens 1

Kapkodás a negyedik negyed felén, büntettek is a hollandok.