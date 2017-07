Tükörsima meccsen verte a franciákat a férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott számára kötelező feladatott jelentett a sima győzelem a Franciaország elleni utolsó csoportmeccsen. Sokszor mondják, hogy az ilyen meccsekből válhatnak a legnehezebb feladatok, de ez a péntek estére nem volt igaz. Az első negyed után 6-1 állt a táblán ugyanis.

Fölényünk lehengerlő volt, a magyar válogatott mind a hat kapura lövéséből gól lett, míg Nagy Viktornak – aki minden ellenkező várakozással szemben maradt a kapuban – összesen két lövéssel volt dolga, az egyiket meg is fogta. Vámos Márton, Varga Dénes és Zalánki Gergely különösen jól játszott, a franciák viszont időnként úgy, mintha eleve feladták volna a meccset.

A folytatásban ez megváltozott, ami nem is baj, mert egy bizonyos szintet még ezen a meccsen is fenn kellett tartania a magyar csapatnak, hogy ne essen ki esetleg teljesen a ritmusból a kieséses szakasz előtt. Annak pedig, hogy a gólarány számítson, nagyon kicsi volt az esélye. Így különösebben senkit sem zavart, hogy a második negyedet a helyenként szép dolgokat mutató franciák nyerték 3-2 arányban, lőttek gólt előnyből, ötméteresből, meg egy irgalmatlanul nagyot is Marzouki Mehdi révén. Összesítésben még mindig kényelmes eredményt, 8-4-et mutatott a kijelző, nálunk pedig azok is szerepet kaphattak, akinek korábban kevesebb idő jutott.

A harmadik negyed elején Hosnyánszky Norbert előnyből lőtt góljával jelezte a válogatott, hogy ennél közelebb azért nem engedné magához ellenfelét, majd néhány kimaradt fórt követően Varga talált be egy labdaszerzés után, miközben a franciák négy gólon ragadtak. De annyira, hogy öt másodperccel a negyed vége előtt lőttek legközelebb gólt, egy szépen, és végletekig kijátszott emberelőnyből. Ahogy a köztévé szakértőjeként dolgozó Madaras Norbert mondta "40 centiről". A magyarok részéről viszont a negyedben még Gór-Nagy Miklós is meglőtte első gólját a vébén, így az eredmény 11-5 volt az utolsó játékrészre fordulva.



A negyedik negyedben a játékosaink többsége mintha lélekben már inkább az olasz-ausztrálon lett volna, ami teljesen érthető, hiszen ha a magyarok meccsét követő találkozón az olaszok nem nyernek legalább tíz góllal, akkor a magyar válogatott egyenes a legjobb nyolc között találja magát.

Mehdi ezzel nem sokat gondolt, és meglőtte második nagyon nagy gólját, majd Manuel kiállítása mutatta, hogy ellenfelünk próbált volna faragni tetemes hátrányán. Csakhogy ehelyett Vámos Márton gyorsan beverte a megítélt előnyt, negyedik(!) gólját lőve, majd Varga Dénes szerzett egy csak rá jellemző, szédületesen nagy gólt, passznak álcázva ejtését. Hét perccel a vége előtt hét góllal, 13-6-ra vezetett a magyar válogatott, a maradék idő pedig lényegében lecsorgott, az utolsó másodpercben Mehdi még meglőtte a maga gólját, így a mérkőzés végeredménye 13-7 lett.