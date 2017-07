Falat mászna a vizes vb-n? Megőrült?!

Huszonnégy tiltó piktogram fogadja a vizes vb nézőit minden helyszínen. Többségük teljesen egyértelmű, vagy minimális gondolkodással kitalálható, mire figyelmeztet, vagy épp milyen viselkedést tilt, van viszont néhány egészen zavarba ejtő. Ráadásul az az óriástábla sem segít (teljes mértékben) az eligazodásban, amin a piktogramokat találni.

Ezen ugyanis a vb honlapján is megtalálható házirendet olvashatjuk, ami nem tér ki mindenre.

Az első sor egyértelműen a kezdő szint, ezt újonc piktogrammerek is sikerrel vehetik, józan ésszel is hasonló dolgokat mondanánk tilosnak minden tömegrendezvényen, mint hogy tilos

szúró-, vágó- és lőfegyvereket, festékszórót bevinni,

(bukó)sisakkal vagy maszkkal eltakarni az arcot,

ételt és italt vinni a rendezvényen kívülről,

gyújtogatni,

politikai témájú transzparenseket kihelyezni,

kutyát, illetve egyéb állatot bevinni (amennyiben az nem vakvezető kutya).

A nehezítés a második sornál jön, ott is balról jobbra haladva. Olyan ez, mint a szemvizsgálat, az eleje még könnyű. Tiltott önkényuralmi jelképek és pirotechnikai eszközök használata tilos (bár előbbi kategóriában a horogkeresztet nagyon nem sikerült eltalálni), nagyméretű esernyőt sem minden nézőtérre engednek be. Kettővel arrébb a fényképező is érthető, hiszen bizonyos helyeken nem lehet fényképezni.

A kettő közötti képet több kolléga elsőre vécépapírnak látta, ennél valószínűbb, hogy a pénztárgéptekercsek bedobásától int óva a rajz. Utána beindul a teljes őrület.

A sor utolsó előtti képe feltehetőleg a bedobálások ellen tilt, az utolsó viszont már csak a házirend átböngészése után válik világossá:

lézer- vagy hasonló jelzőfényt nem lehet használni a nézőtéren.

De hogy a kutya alatti piktogram (a fényképező és a dobálás között, jobbról a harmadik) mit jelöl, azt a kép alapján szinte lehetetlen megfejteni. Valójában persze erre utal:

A rendezvény területén bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet végezni csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

A harmadik sor némi könnyítést jelent, bár a második négyes okoz egy kis fejtörést. Az eleje egyszerű, a nézőtéren bárkiről hang- és videofelvétel készülhet, valójában felüdülés tiltások után.

A következő, hogy túlméretes csomagot sem szabad bevinni, és valamiért külön a boxert is megjelölték tiltott eszközként. Hogy miért ez kapott kitüntetett figyelmet, nem tudni, mehetett volna ilyen erővel a baseballütő is.

Az utolsó négyesnél a házirend segít az eligazodásban, sorrendben: