Hosszú Katinka odacsapott, két döntős női 400 gyorson

Az úszók is elkezdték a vizes világbajnokságot vasárnap délelőtt, és Hosszú Katinka egyből robbantott: 200 vegyesen 2:07,49-et úszott, így legjobb idővel lett elődöntős, és délután már a 2:06,12-os világcsúcsa is veszélyben lehet. Jakabos Zsuzsanna ugyanebben a számban a tizenegyedik helyen jutott tovább.

A női 400 gyorson két magyar volt érdekelt, és Kapás Boglárka, valamint a tizenöt éves Késely Ajna is bejutott a döntőbe. Az amerikai Katie Ledekcy 3:59,06-os, félelmetes időt úszott, Kapás az ötödik, Késely pedig a nyolcadik idővel jutott be a döntőbe.

Szilágyi Liliána továbbjutott az elődöntőbe 100 pillangón, a tizedik legjobb idő volt az övé, pontosan 58 másodperccel teljesítette a távot.

Cseh László 50 pillangón állt rajthoz, és a nyolcadik legjobb időt úszta, innen várja a délutáni folytatást. Gyurta Dániel 100 mellen versenyzett vasárnap délután, saját futamában a nyolcadik lett, összesítésben csak a 26. legjobb időt úszta, így kiesett, és készülhet a csütörtöki 200 mellre.

A 400 gyors férfi számában a tizenhét éves Kalmár Ákos a huszonkettedik helyen végzett, ezzel nem jutott tovább, de ez volt az első felnőtt világbajnoksága.

Nem sokon múlt, hogy a 4x100-as női gyorsváltónk is továbbjusson, de végül csak a kilencedik helyen fejezte be a csapat, épphogy lemaradt a döntőről, hatvanegy századon múlt a továbbjutás.

A férfi váltónk erősen kezdett, 50 méter után első helyen, világcsúcs részidőn belül fordult, és sikerült a folytatásban is az élmezőnyben maradni. Az amerikaiakkal és az olaszokkal voltunk nagy csatában végig, és a harmadik helyre sikerült behozni a váltót 3:13.28-as idővel, ami országos csúcs. A négyes hatalmasat ment, és ötödik idővel be is jutott a csapat a döntőbe, ami néhány perccel este hét előtt kezdődik.