Hosszú áttörte a falat, most kell szélesíteni a rést

Hosszú Katinka sorrendben harmadik világbajnoki címét szerezte meg 200 vegyesen, és most volt a legkisebb különbség közte és a második között.

Négy éve (Barcelona) valamint két éve (Kazany), amikor világrekordot ért el, több mint másfél másodperccel nyert, míg itt a nyolcas pályán úszó japán Ohasi csak nem akart leszakadni a második százon, sőt jobbat úszott a táv második felében, mint Hosszú, ami nem megszokott.

„Ohasi láthatóan jutalomnak értékelte, hogy bekerült a döntőbe, és tét nélkül, egészen vagányan versenyzett.

A többiek, akik vasárnap még jók voltak, most alighanem az atmoszféra hatása alá kerültek, és csak árnyékuk voltak önmaguknak. Egy külföldit azért megfog, amit lát, legfőképp hall. Ohasi viszont szárnyalt. Ilyen az úszás. Lehet, hogy soha nem ismertük volna meg a nevét, ha az orosz Jefimova nem engedi el ezt a távot és komolyabban veszi az elődöntőben. Lehet, hogy ő jutott volna be a fináléba. Ohasi nagy versenyzéssel került a legközelebb Katinkához, nem azok, akikre számítani lehetett” - magyarázta az Indexnek Sós Csaba szövetségi kapitány.

Amikor arról kérdeztem a kapitányt, hogy min múlott szerinte a siker, kis töprengés után a hátúszást nevezte meg, mert akkor lépett el riválisától.

Egy kis matek

Hosszú pillangón és háton is hat tizeddel volt jobb a japánnál

mellen mindössze egy századdal volt Ohasi előtt

míg gyorson 43 század volt a japán javára, aki szemlátomást mindent beleadott az utolsó ötvenre.

Sós kiemelte, bármennyire profi is Katinka, azért nem kis nyomás volt rajta, mindenki tőle várta ezt az aranyat, el is könyvelték, hogy nem lehet ellenfele, csak bele kell mennie a medencébe. Ott voltak a szülei, rokonai, Shane Tusup szülei, és 12 ezer tomboló szurkoló.

„Nem egyszerű helyzet az ilyen típusú meg kell lennie-nyomás, higgyék el. A képességei alapján a közelében sincs senki, de az úszás még így is necces. Számtalanszor úszott már fontos helyzetben, de ez most egészen más volt. Ha kiírnánk egy pályázatot, mit jelent ez a közeg, nagyon kíváncsi lennénk, milyen gondolatok születnének. Katinka ezt is el tudta viselni, most pedig, hogy áttörte a falat, sok szép dolog várható tőle. Csak szélesíteni kell a rést.”

Sós azt is kijelentette, egyértelműen jó döntés volt, hogy visszalépett a 100 méter háttól, nem számít viszont arra, hogy bármi mástól távol maradna.

És akkor nézzük, hogy látta ugyanezt az érintett?

"Kicsit olyan érzésem volt, mint a legelső győzelmemkor"

Megerősítette, extra erő és extra motiváció volt benne, igyekezett felkészülni erre a hangulatra. A 100 hátat viszont sajnálja, mert mégiscsak ő az olimpiai bajnok, az előfutamban a második legjobb idő az övé, de ha nem így cselekszik, akkor most nem biztos, hogy győzelmet ünnepel. Két és négy éve meg kellett ezt a döntést hoznia.

Agresszíven kezdett, de az nem is tudatosult benne, hogy ötvennél világcsúcs-részidőn belül volt. Sőt, azt sem vette észre, hogy a japán mennyire jól megy a surranópályán, egyébként sem szokott nézelődni.

Alig várja viszont, hogy a 400 vegyesen újra összecsapjanak, szereti, ha jönnek a fiatalok, szereti, ha verseny van. Ohasi 7 évvel fiatalabb nála.

"Nagyon érdekes volt, amikor felnéztem a benyúlás után. Pillanatnyi ijedtség is volt bennem, amikor láttam, hogy 2:07-tel kezdődő idő volt. De teljesen más ez az érzés, mint ami az olimpián bennem volt. Úgy éreztem: itt most nemcsak magamért úszok, mint az olimpián, hanem azoknak a magyar szurkolóknak, szurkolókért, egy országért, akik egészen közel voltak hozzám, és mind azt akarták, amit én magam is.

Nem tapasztaltam még ilyet soha. Nem véletlen, hogy elérzékenyültem a dobogó tetején.

Mindig arról álmodtam, hogy egyszer olimpiai bajnok leszek, de most sokkal többet jelent ez nekem, mint az olimpiai arany. Emiatt picivel nehezebb is volt megnyerni, mint a tavalyit Rióban.”

Hozzátette, szeretett volna volna gyorsabban úszni, jobb időt elérni. Úgy gondolja, mindig van min javítani, nem szokott elégedett lenni.

"Az aranyérem most fontosabb volt, jóllehet mindig az időre szoktam koncentrálni, sohasem az éremre vagy a helyezésre. Ha világcsúcsot úsztam volna, akkor is találnék valamit, amin lehetne javítani. Ilyen vagyok. Mostantól egy arany biztos tudatában élvezni szeretném a versenyzést, hátha össze lehet még szedni valamit.”

Hosszú legközelebb 200 gyorson összeméri az erejét az amerikai Katie Ledeckyvel - ez egy kirándulás lesz neki -, 200 pillangón is a specialistákkal találkozik. Remélhetőleg a váltóban is fog még úszni, azt mondta ugyanis, ha döntős a váltó, számíthatnak rá. 4x200-on nagy esély van a fináléra.

Szombaton 200 háton láthatjuk - ebben két éve a második lett -, míg a záróvasárnap a 400 vegyesen versenyzik, azon is ő a címvédő.

Azt is kérdezték tőle a külföldiek, hogyan biztatták a szurkolók. Ő pedig már mondta is a rigmust:

„ria, ria Hungária”

Sok kérdést kapott a nyílt leveléről, mi a célja, mire számít a jövőben. Most is mondta, örül, hogy sokan csatlakoztak hozzá külföldről, mert szeretnék változást elérni az úszásbanm hogy partnerként kezelje őket a FINA.