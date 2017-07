Az adat, ami tükrözi, mi volt a baj Kenderesivel

A 200 pillangó döntője Cseh Lászlónak sikerült jobban a két magyar úszó közül, nyolcadik világbajnokságán is érmet szerzett, második lett.

Edzője, Plagányi Zsolt azt mondta a finálé után: átérzi kollégája, Tari Imre fájdalmát, hogy Kenderesi Tamás lemaradt a bronzról. Rióban szobatársak voltak, Budapesten is, nincs féltékenység közöttük, folyamatosan beszélnek, kicserélik a gondolataikat.

„Kétszázon mindennek rendben kell lennie, egy apró billenés elég ahhoz, hogy ne úgy jöjjön ki az egész verseny, ahogy eltervezték. Rió után sokáig tanakodtam, vajon mi történhetett Lacival, hogy akkor hetedik lett, és nem volt esélye sem a győzelemre, noha előtte olyan időt úszott, amivel nyerhetett volna. Hetedik lett, aminek nem volt előjele, és abból a csalódásból is visszajött.

Idén most úszott a legjobban, a legösszeszedettebben, a legjobbkor. Ha folytatni akarja, rajtam nem múlik.

És mivel most már nincs semmi teher rajta, százon is elcsíphet egy érmet, persze ellenfelek ott is lesznek szép számmal. Mindenkin teher van, nemcsak rajta, Chad sem véletlenül könnyezett az aranya után, mégiscsak egy vb-n vagyunk.

Sokan azt gondolják, az úszás olyan, mint egy kólaautomata, beteszem a pénzem, és már jön is ki, amit szeretnék. Hát, nem ilyen.

A pillangó különös műfaj, mindennek stimmelnie kell, a másik hét a vízben ugyanazt szeretné, amit mi” – mondta Plagányi, miközben Tari bólogatott.

Tari tanítványa természetesen elkeseredett, és ő sem érti, hogy az utolsó ötvenen, ahol ő 29 alá szokott bemenni,

most miért 30,78 jött ki.

Mind a hét másik úszó jobb volt nála, holott ez épp fordítva szokott lenni, ő a gyorsabb mindenkinél.

„Csak arra tudok gondolni, hogy túl korán indult meg. Száznál már második volt, nagyon nézte a kamikaze stílusban kezdő Chad Le Clost. Idén azt már többször láttuk tőle, hogy erősen megnyomja az elejét, de a végét nem bírta. Tamás figyelt a tempóra, nem akart lemaradni, de így meg a végén fogyott el. Apróságokon múlik az úszás, végig rendezett volt a mozgása, figyelt is rá. Első vébéjén többet akart, nem negyedik lenni. Sajnos nem sikerült” – összegzett Tari, aki nevelőedzője is a 20 éves pécsi úszónak.