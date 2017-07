Helyén volt a szívük és kezük, vb-5. a női pólóválogatott

Gangl Edina az első percekben megadta az alaphangot. Két nagy védéssel adhatott magabiztosságot csapatának. Ezután a vezetés is gyorsan a magyaroké lett, Bujka Barbara pimasz góllal szerezte meg. Az olaszok felálltak, hogy majd a magyarok járatják a labdát, de gyors centerezés végén egy pöccintés jött.

Olaszország az első fórját nagyon könnyen kihasználta, Bianconi bebizonyította, hogy a csapat legjobb lövője, de védekezésben nem tudtak sokat nyújtani az olaszok. A középen üresen maradó Szilágyi bombájával, majd Antal Dóra éles szögből eleresztett lövésével vezetett kettővel a magyar csapat. Bianconi azért a negyed végén is szerzett egy gólt (3-2).

A második negyed váratlan magyar húzással indult, az okosan védekező és helyezkedő Takácsnak köszönhetően Gangl indíthatta a megúszó Keszthelyit, aki be is pattintotta a kapuba a ziccert, aztán előnyből szerzett szép gólt, majd Gurisatti fejezhetett be egy tökéletesen megjátszott figurát. Az olaszoknál a második negyedben is lett egy jó lövő, Garibotti szerzett két gólt, de csak emberelőnyből tudott betalálni, a szoros védekezésünk megfojtotta az ellenfél akcióit, jellemző kép volt, amikor a centerükre egyszerre négy magyar is rárontott labdát szerezni (6-4).

A harmadik negyed gyors magyar góllal indult, Szilágyi előtt nagy terület nyílt, gondolkodás nélkül kihasználta, így a háromgólos előny akár meg is nyugtathatta volna a csapatot. A negyed második felében azonban kapkodóvá vált mindkét csapat játéka, és ebből az olaszok jöttek ki jobban, egygólosra csökkent a különbség. A negyed végén szerencsére Keszthelyi higgadt maradt, időkérés után bevágta az emberelőnyt, és Gangl is védett egy bravúrosat (8-6).

A negyedik negyed elején megint háromra nőtt a különbség, Csabai Dóra talált be éles szögből. Kicsit hektikusabbá vált a mérkőzés, egyre több előnyt kaptak az olaszok, ötméteresből is betaláltak, de a védekezés továbbra is jól működött. Maradt a kétgólos előny, 10-8-ra nyert Magyarország.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

„Gondoltam, hogy nem lesz könnyebb, mint a görögök elleni meccs. Ahogy két napja most is a helyén volt a szívünk és a kezünk is, megérdemelték ezt a szurkolást a lányok. Bebizonyították, hogy milyen jó csapat vagyunk. Még ha csalódás is az ötödik hely. A győzelmek azért gyógyítanak, picivel jobb szájízzel hagyjuk itt ezt a vb-t” – nyilatkozta Bíró Attila szövetségi kapitány az M4-en.