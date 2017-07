Kemény: Akinek jobb a kapusa, az nyeri

2013 után idén ismét világbajnoki döntőt játszik a magyar férfi vízilabda-válogatott. Négy éve első nagy nemzetközi tornáját a frissen kinevezett Benedek Tibor megnyerte, Märcz Tamás is ugyanerre készül, aki tavaly decemberben váltotta Benedeket.

Märcz játékosként Európa- és olimpiai bajnok, az 1998-as vb-döntőben viszont vesztes csapat tagja volt, a spanyolok nyertek akkor, most szakvezetőként javíthat.

A döntőben az a Horvátország lesz ellenfél, amelyik a nehezebb úton került be, mert az olimpiai harmadik olaszok után (12-9) az olimpiai bajnok Szerbiát (12-11) is felül tudta múlni. A 12 lőtt gól önmagáért beszél, fontos adat.

A két válogatott sok nagy csatát átélt már, négy éve a Varga testvérek nagyszerű összjátékával (11-10) nyertünk egy góllal az elődöntőben, miközben Nagy Viktor két büntetőt is hárított.

A szövetség elnökétől, a korábbi kapitány Kemény Dénestől azt kérdeztem először, mit gondol, melyik korábbi nagy ütközetre hasonlít majd a szombat esti a Margitszigeten.

„A firenzei döntőre, de nem hiszem, hogy olyan sok gól lesz. 1999-ben 15-12 volt a végeredmény, az egyéniségek nagy harca lesz és a kapusoké” – felelte Kemény. Akkor Biros Péter hat gólig jutott, úgy védte meg Eb-aranyát a válogatott.

„A horvát csapat nem tipikusan délszláv vízilabdát játszik, a leglatinosabb, vagy ha szabad úgy mondani, a legmagyarosabb csapat. Megvannak persze a délszláv szabályosságok,

de ott vannak a szuper tehetségek, akik azt a plusz tudják adni, ami adott esetben kell egy meccs megnyeréséhez. Hogy még jobban játsszon a zenekar.”

Sandro Sukno és Luka Loncar az egész mezőny két leghatékonyabban lövő játékosa, előbbi majdnem 60 százalékon áll, utóbbi 66 százalékon, igaz a csoportmeccseken villogott inkább.

Kemény olyan meccset vár szombaton fél kilenctől, mint ezen a tornán a magyar-orosz volt (14-5), amikor az egyének csillogtak, de nyilvánvalóan nem lesz akkora különbség a két csapat között. A görögök elleni meccsen nem az egyének harcoltak, hanem a csapatjáték, a taktika.

„Sokkal őszintébb csata lesz. Az a csapat fog nyerni, amelyik végigm az utolsó pillanatig élvezni akarja a meccset.

Amelyik az eredményjelzőn a winner feliratot akarja látni, nem biztos, hogy a saját nemzetének nevét látja majd viszont.”

A szakember a 4 évvel ezelőtti vb-döntő már felhívta a figyelmet arra, hogy a vízilabda egyre inkább kapussporttá válik, és az az ország lehet a győztes, amelyiknél több labdát hárít a kapus.

Akkor igaza lett, nem véletlenül, a 2011-es vb statisztikáját szokta alapul venni. Akkor a négy közé jutott országok sorrendjét az határozta meg, hogy az elődöntőben, és a két éremmeccsen, hogy teljesítettek a kapusok.

„Olaszország lett az első, mi a negyedikek. Ami a valós sorrend is lett. Az olasz Tempesti akkor mindenki felett volt. Ha akkor azt gondoltam, hogy 50 százalékban a kapuson múlik az igazán jó helyezés, akkor most ez a tétel még inkább igaz. Legalább 60, de olykor 70 százalékban a kapus teljesítménye határozza meg a meccs végkimenetelét. Vagyis Viktor, esetleg Decker Attila teljesítményének várhatóan nagyobb szerepe lesz, mint valaha. Még szerencse, hogy Viktor nagyszerű formában van.”

Nagy Viktor az első meccsen – Ausztrália, 13-3 -, az olaszok ellen is hozta magát (9-9), a görögök ellen (7-5) pedig nem törte meg, hogy peches gólokat kapott az elején, amikor a karjáról, fejéről a gólvonal mögé pattant a labda.

Ha nem ennyire stabil, akár meg is ingathatta volna, de lelki erejét jól mutatta, hogy visszakapaszkodott, és óriási hasznára vált a csapatnak a folytatásban. Amikor pedig elkapta a fonalat, teljesen összezavarta az ellenfelet, azt is elfelejtették, mit beszéltek meg előzőleg, nem volt meg a tervezettség a görögök játékában, ami az elődöntőig juttatta őket.

„De még a másik kapusra is nagy hatással volt, mert Flegkas azzal szembesült a saját kapujában, ő nem tud ekkora támogatást adni saját társainak, és elveszítette az önbizalmát. És akkor arról a faktorról még nem is beszéltem, hogy egy védés után akár könnyű gólokat is lehet lőni, ha sikerül egy-egy lefordulás.

Egy jó kapus meccset tud nyerni akkor is, ha előtte a mezőnyjátékosok nem kiemelkedőek.

Ez régebben nem így volt. Közepes kapusteljesítményt is lehetett ellensúlyozni kimagasló támadásokkal, most ellenben már nem lehet így meccset nyerni. Jól támadni, sziporkázni nem elég.”

Nézzük meg, mit is mutatnak az adatok?

A horvát kapus, Marko Bijac pillanatnyilag 57,1 százalékon áll.

Nagy Viktornak 56,8 százalékos a védési hatékonyság mutatója.

Egy kicsit persze csalóka a kép, mert a franciák elleni meccsen Decker Attila volt a kapuban, és a lövések 70 százalékát kivédte, ez a gyengébb csapat elleni meccs nyilván lényegesen javította volna Nagy statisztikáját.

Bijacot egyszer cserélte le a horvát kapitány, amikor az olaszok ellen a félidőben nem állt túl jól csapata. A helyére beküldött Marcelic 9-ből 5-ször jól lépett közbe.

A horvátok a szerbek elleni rangadót a kapusteljesítménnyel nyerték meg, mert Bijac ugyan nem jobb, de Kemény szerint stabilabb.

A két szerb kapus 33 százalékával szemben remekül mutatott Bijac 45 százaléka, ami egyúttal a meccset befolyásoló erő is lett. A szerbek ellen Bijac 20 lövésből 9-et megfogott.

A görögök ellen Nagy Viktor 70 százalékos mutatóval úszott ki a vízből.

A horvátoknak van egy honosított játékosuk is, a spanyol Xavi Garciának az olaszok ellen volt nagy napja, amikor 4 találatig jutott, rá feltétlen figyelni kell a már említett Suknón és Loncaron kívül.

A fogadóirodáknál Magyarország az esélyesebb, a hazai siker 2-szeres pénzt hoz, míg az ellenfél sikere 2,5-szerest.