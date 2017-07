Az edzőknek semmi bajuk nem lesz, megkapják a fizetésüket

Az úszó-világbajnokság hetedik napjának délelőttje nem volt túl sikeres a magyar úszóknak, csak a 4x100-as mix gyorsváltó és Bohus Richárd (50 hát) jutott tovább.

A gyorsváltó mindjárt a döntőbe került, a futamában harmadik, összesítésben negyedik lett a Kozma Dominik, Németh Nándor, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn összeállítású csapat. A váltóban kezdő Kozma országos csúcsot javított 48.25-tel, egy századot faragott. Az esti döntőben még jobbat akar, 48 másodperc alá akar bemenni.

Ötven háton két magyar induló volt, Bohus Richárd a kilencedik helyen az elődöntőbe került, és még a döntőre is van esélye. Balog Gábor csak a 27. időre volt képes, és nagyon csalódott nyilatkozatot adott.

„ Az egész világbajnokság sajnos egy csalódás számomra, egy hónapja fél másodpercekkel úsztam jobbakat az itteni eredményeimnél, a 100 hát az, ami iszonyatos csalódás volt, ez az 50 hát már egy kirándulás volt számomra, de a négy tized az nagyon sok. Az a baj, hogy én viszem a bőrömet a vásárra, nekem van veszítenivalóm, és egy ilyen világbajnokság után akkor van szerencsém, ha a szüleim tudnak még támogatni. Az edzőknek semmi bajuk nem lesz, ugyanúgy megkapják a fizetésüket, de én úsztam itt, és én vagyok a hibás azért, hogy nem sikerült jobban, de nem én mondtam, hogy mit kell edzenem. Többet úsztam, mindent megcsináltam becsületesen, még vasárnap is úsztam az edző kérésére, majd ezek az eredmények születnek. Totálisan csalódás ez a hazai világbajnokság számomra, nem is tudom, hogy van-e értelme a folytatásnak. Most nagyon mélyen vagyok, nem látom, hogy lenne. Amikor Petrov Ivánnal készültem, negyedennyit úsztam, sokkal jobb voltam mindenen. Most pedig olyan időket produkálok, amit három éve. Rómában egy hónapja szárnyaltam, robbanékonynak éreztem magam, most egyszerűen fáradt vagyok. Universiádéra megyek még augusztusban, remélem ott kijön a sok munka eredménye, egyelőre nem látom."

Női 50 mellen Sztankovics Anna indult, összesítésben a 27. lett, 50 pillangón Molnár Flóra versenyzett, idei legjobbját megjavítva a 28. helyen végzett.

Férfi 1500 gyorson két magyar induló volt, Rasovkszy Kristóf és Kalmár Ákos a második futamban egymás mellett is úszott. Rasovszky 5., Kalmár 7. lett a futamában, de idejük nem volt elég ahhoz, hogy a döntőbe kerüljenek.