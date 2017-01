Ki merné ellenezni az olimpiát?

Valamikor ezekben a hetekben méri fel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy milyen támogatottsága van három, a 2024-es olimpiára pályázó városban az olimpiai rendezésnek. Ennek részleteiről nem sokat tudni, a NOB ugyanis a legnagyobb titokban készíti a felmérést, és az eredményeket sem fogja nyilvánosságra hozni.

Ezért is tartjuk fontosnak, hogy az Index is rendszeresen megszondázza, mekkora támogatottsága van Magyarországon a 2024-es budapesti olimpiai pályázatnak, de a kormány illetve az előkészületekkel megbízott Budapest 2024 Nonprofit Zrt. is rendszeresen végez felméréseket a támogatottságról.

Szerda reggel az MTI a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. megbízásából készített felmérést hozta nyilvánosságra, amelyet a Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet készített 2016 decemberében.

A felmérés eredményeinek értelmezéséhez szükséges leszögezni, hogy a Kód állami szervek rendszeres beszállítója, rendszeresen végez közpénzből felmérést a kormányzatnak. Ez még nem jelentene sokat, de azt figyelembe véve, hogy az idő előrehaladtával az olimpiarendezés-pártiak egyre jobban szeretnék megszűrni a közvéleményben az esetleges olimpiaellenes álláspontot, igenis fontos momentum. Arra, hogy a kormány és az alacsonyabb döntési pozíciókban lévők miképpen próbálnak megfelelni ennek az elvárásnak, jó példa a 444.hu szerdai cikke, amelyben azt írják egy Facebook-posztra hivatkozva, hogy az Antall József Tudásközpontot vezető Antall Péter gyakorlatilag kirúgással fenyegette meg azokat, akik az olimpiai rendezést „támadják”.

A Kód felmérése szerint a magyar lakosság kétharmada (63 százalék) támogatja a 2024-es magyar olimpiai és paralimpiai pályázatot. A Kód 2015 decembere és tavaly december között három alkalommal készített úgynevezett "nagymintás adatfelvételt" a magyar pályázat lakossági megítéléséről. Ezen idő alatt a pályázat ismertsége fokozatosan emelkedett, jelenleg a lakosság 95 százaléka hallott róla.

Akták A budapesti olimpia Budapest pályázatot adott be a 2024-es nyári olimpiai játékok megrendezésére. A költségeket 774 milliárd forintra becsülték.

A Kód szerint a pályázat támogatottsága az elmúlt fél évben a budapestiek és a fiatalok körében növekedett a legnagyobb mértékben, a mérés szerint a fővárosiak több mint fele, 55 százaléka, a 18-29 éves fiataloknak pedig 71 százaléka támogatja Budapest pályázatát.

Módszertan A közvélemény-kutatást 2016. november 30. és december 10. között végezte el a cég, amely 1014 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt személyt kérdezett meg számítógéppel támogatott telefonos (CATI) módszerrel. A cég közlése szerint a minta összetétele a legfontosabb szociodemográfiai tényezők szerint megfelel a felnőtt magyar lakosság arányainak.

Május óta jelentősen nőtt azoknak az aránya is, akik szerint Budapest képes lenne megrendezni az olimpiát, most a lakosság több mint háromnegyedének, 76 százalékának ez a véleménye. A decemberi kutatásból az is kiderült, hogy a válaszadók többsége optimista, mintegy 54 százalékuk valószínűnek tartja, hogy Budapest elnyeri a 2024-es olimpia és paralimpia rendezési jogát.

Arra a kérdésre, hogy a magyar főváros az eredménytől függetlenül már magára a pályázatra is büszke lehet-e, 77 százalék válaszolt igennel.

A budapesti olimpiarendezés mellett szóló érvek közül a megkérdezettek 86-90 százaléka illetve 76-77 százaléka értett egyet azzal, hogy

az olimpia megismertetné a világgal Budapestet és felpörgetné a turizmust,

a rendezés büszkévé tenné a lakosságot, erősítené a magyarok nemzeti érzéseit és jelentősen hozzájárulna a magyar sport fejlődéséhez.

A kutatásban részt vettek több mint kétharmada szerint pozitív hatással lenne a munkaerőpiacra a 2024-es olimpia megrendezése, s az eseménynek köszönhetően számtalan fejlesztés és beruházás valósulhatna meg Magyarországon.

Az eredményekből az is kiderült, hogy 43 százalékról 34 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik szerint az olimpia megrendezése gazdasági szempontból "túl nagy falat lenne Magyarországnak".