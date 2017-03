A könyörtelen KO-művész, aki a ringen kívül mindig mosolyog

Szombaton egy korszakos bokszoló nagy sorozata ért véget: több mint nyolc év után először nem győzött KO-val a profik között Gennagyij Golovkin. A nagyon hatékony és erős ütésekkel dolgozó, négy szervezetnél is világbajnok kazahnak azonban így is ijesztő a statisztikája. Profiként sosem kapott ki, padlóra még csak nem is került, meccseinek közel 90 százalékát (37-ből 33-at) KO-val nyerte.