A visszavágó után is kiakadt a leléptett Kovaljov

Egy vitatható első meccs után Andre Ward és Szergej Kovaljov szombati visszavágója is sokáig megosztja majd a szurkolókat, miután az amerikai 8. menetes TKO-val nyert a leléptetett, mélyütést reklamáló orosz ellen.

Ward novemberben egyhangú, de vitatható pontozással győzte le Kovaljovot, így ő lett a nagyközépsúly világbajnoka három bokszszervezetnél is, az IBF, a WBO és a WBA címeit is megszerezte. A meccs után mindhárom pontozó a második menetben padlót is fogó, de utána belelendülő Wardot hozta ki győztesnek, mindhárman 114-113-ra adták az amerikai sikerét.

Az orosz ezzel elbukta addigi veretlenségét is, de azonnal visszavágót követelt, amit szombaton tartottak meg Las Vegasban.

Az elején az orosz volt a kezdeményezőbb, és neki voltak keményebb ütései, de aztán Ward technikája is egyre inkább megmutatkozott. Wardot már a második menetben figyelmeztette Tony Weeks bíró mélyütés miatt, és a 7.-ben is mélyre sikerült egy felütése, amitől Kovaljov begörnyedt, de a bíró nem látott szabálytalanságot.

A profiboksz.hu beszámolója szerint a 8. menetet erősebben kezdő orosz megint beszedett egy mélyütést, aztán a menet közepén Ward egy jobbkezessel meg tudta fogni. Az orosz a hálóhoz szorult, ahol testütések jöttek Wardtól, amitől Kovaljov megrogyott, a bíró pedig 35 másodperccel a vége előtt számolás nélkül leléptette a mélyütést reklamáló oroszt. A profiboksz.hu szerint a három testütésből egy biztosan mély volt, de a másik kettő is határon mozgott.

Kovaljov megint nem akarja elfogadni az eredményt, és újabb visszavágót követel. „Mélyütés. Megint, és újra" – mondta a Washington Post szerint a lassításokat visszanéző orosz. Azt se értette, miért kellett megszakítani a mérkőzést, szerinte folytatódnia kellett volna a meccsnek. Ward viszont arról beszélt, hogy érezte, hogy a testütésekkel megfogta ellenfelét.

Mindenesetre a Washington Post szerint akkor sem lett volna egyszerű a vége, ha megint a pontozók döntenek. A leléptetésnél két bírónál 67-66-ra Ward vezetett, míg a harmadiknál Kovaljov állt jobban 68-65-re.