Cotto hat bokszvilágbajnoki cím után, vereséggel vonul vissza

A hatszoros világbajnok Miguel Cotto egyhangú pontozásos vereséggel zárta le 16 évig tartó profi bokszkarrierjét. A New York-i Madison Square Gardenben Sadam Alitól kapott ki a nagyváltósúlyú bunyós.

A 37 éves Cotto már a meccs előtt bejelentette, hogy az lesz neki az utolsó küzdelme. A vereség után sem változtatta meg döntését. „Jól vagyok, és otthon, a családommal akarok boldog lenni" – nyilatkozta a Puerto Ricó-i.

Búcsúmeccsére elég kemény ellenfelet választott, a 29 éves Ali 25 győzelemmel és csak egy vereséggel érkezett a ringbe, gyorsasága most is érvényesült. Cotto a meccs elején több nagy ütést beszedett tőle, és ugyan a meccs közepén ő is többször betalált, nem rengette meg ellenfelét. Ali továbbra is kézben tartotta a meccset. Cottónak a hetedik menetben a bal bicepsze is megsérült, de nem akarta feladni a meccsét, nem arra hivatkozva akart kikapni.

Cotto karrierjét 41 győzelemmel, ezek közül 33 KO volt, és 6 vereséggel zárta. Nagyságáról sokat elmond, hogy négy különböző súlycsoportban is világbajnok volt.