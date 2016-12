Kitartok az utolsó száraz zokniig, és még azon is túl

Fa Nándor az induláskor nem gondolta, hogy az ünnepekig ilyen messzire eljut a Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyen, írja az MTI.

„Átléptem az újvilágba, a nyugati féltekére. Kifejezetten örülök neki, hogy a karácsonyt már ebben a hozzánk közelítő zónában ünnepelhetem. Induláskor nem gondoltam, hogy az ünnepekig ilyen messzire jutok, de most, hogy itt vagyok, kifejezetten boldoggá tesz" – áll a Spirit of Hungary hajónaplójának legfrissebb, szombat délelőtti bejegyzésében.

Fa Nándor még a verseny rajtjánál

Fa Nándor hozzátette: nagyon jó érzéssel töltötte el, hogy közösségi oldalán számos üzenetet, köszöntést, jókívánságot kapott karácsony alkalmából. „Nincs küldetéstudatom, de most már értetek is teszem, kitartok az utolsó száraz zokniig, meg még azon is túl" – írta válaszként.

„Besötétedett, este van, itteni karácsony este. De nekem nem ez a karácsony este, hanem amikor otthon a szeretteim odaállnak majd a fa mellé, és gondolunk egymásra" – üzente hajója fedélzetéről Fa Nándor.

A verseny honlapján közzétett adatok szerint a Spirit of Hungary továbbra is a kilencedik helyen halad, hátránya 4150 tengeri mérföld az elsőtől.