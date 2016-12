Fa Nándor elnavigálta magát, tiltott övezetbe lépett

Fa Nándor elnavigálta magát, és néhány percre belépett a déli tiltott övezetbe a Vendée Globe-on. Ez az a GPS koordinátákkal kijelölt terület az óceánon, ahová a versenyzők nem mehetnek be, mert ott már nagy a veszélye annak, hogy jéghegyekkel, vagy jégtörmelékkel ütközzenek.

Ausztráliától a Horn-fokig a legrövidebb út elméletileg az Antarktiszon keresztül vezetne, ami hajóval természetesen nem kivitelezhető, de ettől még igaz, hogy aki közelebb hajózik a sarkvidékhez, az rövidebb úton éri el a Horn-fokot, mint a többiek. Ennek a kísértésnek veszi elejét a rendezőség azzal, hogy húz egy határt, aminél délebbre nem lehet vitorlázni. Ezt lépte most át Fa Nándor, amit egyből korrigált,

de ezzel egyrészt időt vesztett, másrészt számíthat még néhány órás bírságra a szervezőktől.

Conrad Colman máris hozott rajta 100 mérföldet, így Fa előnye már csak alig több mint 300 mérföld vele szemben. Pedig szerencsétlen Colmant, még az ág is húzza. Nem sokkal azután, hogy kikeveredett a nagy vihar előszeléből, egy váratlan 50 csomós széllökés lúvba borította a hajóját, és a kisebbik orrvitorlája megsérült, össze-vissza csapkodó feje azzal fenyegetett, hogy szétver mindent a fedélzeten, ezért le kellett vágnia a vitorlát.

Az élen még semmi nem dőlt el, noha korábban hihettük volna, hogy lefutott a meccs, hiszen a Armel Le Cléas’h 800 mérföldes előnnyel érkezett a Horn-fokhoz. Csakhogy a fokkerülés után gyenge szeles zónába került. Az Atlanti-óceán délnyugati részén ez egyáltalán nem szokatlan jelenség, leginkább imádkozni kell, hogy ember gyorsan átjusson ezen a területen, ami nagyjából Rio vonaláig tart. Le Cléas’h-nak ez most nem jött be, Alex Thomson néhány nap alatt 28 mérföldre csökkentette a hátrányát, ám aztán ő is belefutott gyenge szélbe, és lényegében megállt, pont akkor, amikor a francia kapott némi szelet és elhúzott.

A helyzet most az, hogy mindketten mérsékelt szembeszélben kapaszkodnak felfelé az Atlantin, és Le Cléas’h előnye 130 mérföld, ami magában hordozza a szoros befutó lehetőségét.

Az erősen megviselt Stéphane La Diarison, aki árboctöréséig Fa Nándor közvetlen ellenfele volt nagy nehezen megérkezett Melbournbe, ahol sokan várták a parton, és egyből lett szilveszteri buli meghívása is, úgyhogy feltehetőleg ágyban heverheti ki fáradalmait. Az ír O’Coineen megérkezett a Stewart sziget kiszemelt öblébe, hogy elvégezze a szükséges szerelési munkákat, de a horgonya az erős szélben sehol sem tartott, azért kénytelen egy új öblöt keresni magának.