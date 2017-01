Fa Nándornak nagyon hiányzik valami, és az nem a repülőhaltetemek a fedélzeten

Na, mi hiányzik a legjobban Fa Nándornak 84 nap magányos hajózás után a családon és barátokon túl?

Hát persze, hogy egy jó ki futás.

Legalábbis erről számolt be a három hónapja pár négyzetméteren élő magyar hajós a naplójában. Ugyanott derült ki az is, hogy most éppen a repülőhalak nehezítik meg az életét. Ezek nagyon buta jószágok, ha megriadnak valamitől (és egy vitorla árnyéka kifejezetten alkalmas arra, hogy megijedjenek) akkor nagy sebességgel ugranak ki a vízből és 30-40 métert is vitorláznak a víz színe fölött, ha éppen nem állja útjukat egy hajó. Ha igen, akkor nagy koppanással becsapódnak, és általában nyomban el is pusztulnak. Fa Nándor elmondásából kiderül, hogy nem túl szívderítő munka eltávolítani a tetemeket a fedélzetről.

A magyar hajós jelenleg február 8-ára teszi az érkezését, de sok múlik még azon, hogy a következő pár nap mit hoz az életében. Jelenleg az látszik, hogy egy gyenge szeles zóna terül el előtte, amit feltehetőleg nem tud teljesen kikerülni. Utána viszont bármi jöhet és annak az ellenkezője is. A következő napokban több viharzóna épül föl a Bermudák vidékén és halad át északkelet felé az óceánon. Ezek közül az éppen aktuális most ébredezik az amerikai partok közelében, de két nap múlva már Fa Nándor jelenlegi pozíciójától északra lesz, és belsejében 60 csomó feletti alapszél süvölt majd. Ez a vihar még elzúg Fa Nándor előtt, de már látszik az előrejelzéseken a következő, ami ugyanonnan indul két nappal később, ahonnan ez. Ha hasonló pályát is jár be, akkor még gondot okozhat.

A Fa Nándor előtt haladó Loius Burton lehet az első ezen a versenyen, aki nem keleties szembeszélben fut be Les Sables d’Olonne-ba, vagyis nem kell északi kitérőt tennie. Ennek azonban ára van, a francia versenyzőt több alacsony nyomású zóna is elkapta, illetve elkaphatja még a következő napokban, köztük az is, ami elsöpör Fa Nándor előtt. Nagyon úgy fest, hogy a francia versenyző nem fog unatkozni a célig, és nem lesz könnyű befutója.

Akták Fa Nándor a Vendée Globe-on A 63 éves hajós harmadszor indult el a világ legnehezebbnek tartott viadalán. Egyedül hajózza körbe a Földet.

A 10. helyen hajózó Conrad Colmannal madarat lehet fogatni, bár panaszkodik, hogy a nagy melegben nem tud aludni sem, be nem áll a szája, szelfizik, fotózgat, facebookozik. Mondjuk meg is van rá minden oka: részben megkerülte a földet, amennyiben átszelte saját délre tartó nyomvonalát, részben átkelt az Egyenlítőn, részben pedig dagadnak az akkumulátorain az erek a töltöttségtől, mivel egyszerre jó a sebessége és süt 7 ágról a nap. Ennek örömére rengeteg vizet csinál magának a lepárolóval, feltölt minden kommunikációs eszközt, és szabadon garázdálkodik velük.

Cirka 1700 mérfölddel hátrébb nem ért véget Didac Costa és Romain Attanasio ádáz küzdelme a 15. helyért. A két versenyző fej-fej mellett hajózott az elmúlt másfél napban, de Costa némi előnyre tett szert, így most megfordult a kocka, ő szeretne elszakadni versenytársától, aki viszont nem akarja szem elől téveszteni. Leghátul Sebastian Destremau is megkerülte a Horn-fokot, így a még versenyben levő hajósok közül senki nincs már a Csendes-óceánon.