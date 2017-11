Szétlövéssel kikapott, harmadik a magyar hokiválogatott

A magyar jégkorong-válogatott a harmadik helyen zárta a budapesti Tüskecsarnokban rendezett Négy nemzet tornát, miután a vasárnapi zárónapon szétlövéssel kikapott Japántól.

Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány csapata - amely az áprilisi divízió I/A-s világbajnokságra készül - a tornagyőztes lengyelektől szenvedett pénteki vereség után szombaton legyőzte az olaszokat, így - akárcsak Japán - három ponttal várta a torna - lengyelek mögötti - második helyéről döntő zárómérkőzést.

A három-három utáni hosszabbítás végén fél percig emberelőnyben, négy a három ellen játszhatott a magyar csapat, de nem tudott betalálni. A szétlövésben a magyaroktól Sarauer Andrew és Hári János volt eredményes, míg Dansereau Keegan, Bartalis István és Vas János hibáztak az első öt lövőből. A japánoktól is ketten találtak be. A hatodik sorozatban Hári próbálkozott ismét, ám nem járt sikerrel, míg Takagi Kenta másodszor is gólt ütött, így a japánok szerezték meg a második helyet.

"A csapat teljesítménye biztató volt, ám a jégkorongban sokszor megtörténik, hogy ha nem sikerül megszerezni a győztes gólt, a döntő találatot, nem használja ki egy csapat a helyzeteit, azt az ellenfél megbünteti. Csak a gól hiányzott, a jó játék megvolt. A korong nélküli hatékonyságunkon szeretnék még javítani" - értékelt Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány.

A magyar válogatott februárban Lengyelországban három vb-ellenféllel is találkozik felkészülési tornán: a házigazda lengyel, az olasz és a kazah csapat ellen is jégre lép. Az áprilisi budapesti világbajnokságon a szlovén és a brit csapat lesz még a magyarok riválisa. (MTI/Index)



Roland Divatház Négy nemzet torna, 3. forduló

Japán-Magyarország 4-3 (1-2, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0) - szétlövéssel

gólszerzők: Furuhasi (8.), Kumagai (26.), Terao (57), Takagi (győztes büntető), illetve Pavuk (12.), Bartalis (20.), Pozsgai (27.)