Nyert a Győr és a Fradi is a női kézilabda NB I-ben

A címvédő, és az idei bajnoki kiírást is vezető Győr, valamint a Ferencváros is hazai pályán győzött a női kézilabda NB I. szerdai játéknapján. A dobogós helyezésre törő Vácnál a siófoki győzelem ellenére nem lehetnek maradéktalanul boldogok, mert az NSO információi szerint a csapat brazil klasszisa, Alexandra do Nascimento súlyos sérülést szenvedett a mérkőzésen.

Eredmények:

Győri Audi ETO KC - EUbility Group-Békéscsaba 33-16 (18-7)

FTC-Rail Cargo Hungaria - Mosonmagyaróvár 34-20 (16-11)

Érd - DVSC-TVP 23-19 (8-7)

Alba Fehérvár KC-Kisvárda Master Good 28-23 (12-14)

Siófok KC - Ipress Center-Vác 29-35 (17-20)

Budaörs-Dunaújvárosi Kohász KA 25-33 (13-18)

Kispest NKK – MTK Budapest 21-30 (10-13)

(via MTI)